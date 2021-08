Aux États-Unis, ils changent les panneaux du Mile 420 au Mile 419,9, et cela concerne la marijuana | Vie

Pourquoi les Américains se mettent-ils à voler encore et encore les panneaux Mile 420 ? Cela a à voir avec la culture du cannabis.

Les États-Unis sont un pays immense, donc sur ses routes interminables chaque certain nombre de kilomètres qu’ils placent un panneau qui indique le nombre de kilomètres où vous vous trouvez, pour servir de référence aux conducteurs.

L’un de ces signes, en particulier celui qui dit Mille 420, il est volé si souvent que dans les états du Colorado, de l’Idaho et de l’Utah Ils ont été remplacés par d’autres qui indiquent le point milliaire 419,9.

Qu’est-ce qui se passe? Cela a à voir avec culture du cannabis, puisque dans son argot 420 (ils disent quatre vingt), ça veut dire consommer de la marijuana. Ainsi, certains de ces utilisateurs volent les pancartes et les affichent chez eux comme une blague pour indiquer que du cannabis y est consommé.

D’où vient le terme 420 et pourquoi est-il associé à la marijuana ?

Tout a commencé en 1971, lorsque cinq élèves du lycée public de San Rafael en Californie ont découvert une carte supposée qui a conduit à une plantation de marijuana cachée, dessiné par la personne qui avait planté la drogue.

Ces étudiants, qui s’appelaient Les Waldos Parce que c’était sur un mur de l’école, ils ont décidé de se retrouver à la statue de Louis Pasteur qui se trouve dans l’institut, à 4h20 de l’après-midi, pour chercher la plantation.

Ils ont utilisé le code 4:20 Louis rester, mais après plusieurs tentatives infructueuses dans lesquelles ils n’ont rien trouvé, ils l’ont raccourci à 4:20.

D’une manière ou d’une autre, l’histoire est devenue populaire et parmi les adolescents, elle a commencé à devenir à la mode. le terme 4:20 pour désigner l’usage de la marijuana.

Au fil des ans, des militants du cannabis ont organisé des manifestations appelant à sa légalisation sur 20 avril (4-20, comme l’écrivent les Nord-Américains). Maintenant que c’est légal dans une grande partie des États-Unis, c’est un jour de fête.

Les références pop dans les films, les livres et les bandes dessinées sont nombreuses. Un épisode consacré à la drogue de la série Family Guy s’intitule 420.

C’est la raison pourquoi Les panneaux Mile 420 sont souvent volés, et qui ont été remplacés par Mille 419,9 dans certains états… qui sont aussi volés, par curiosité.

Et ils ne sont pas les seuls. D’autres qui doivent être remplacés fréquemment sont ceux de Mille 69. Vous devinez sûrement pourquoi…