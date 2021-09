Aux États-Unis, ils envisagent d’opposer leur veto à Honor, bien qu’il n’appartienne plus à Huawei | La technologie

Le changement de présidence n’a pas beaucoup affecté la guerre commerciale et l’honneur est au centre de l’administration américaine.

Il n’y avait guère de doute lorsque Donald Trump a cessé d’être président des États-Unis et Tout indiquait que Joe Biden suivrait une stratégie similaire avec la guerre commerciale et le veto de certaines entreprises technologiques chinoises. Cela a été le cas et le fait que Huawei continue d’être bloqué en est l’exemple le plus important, et d’autres changements peuvent encore avoir lieu.

Nous savons depuis février que l’administration Biden ne voit “aucune raison” de libérer des entreprises chinoises comme Huawei du blocus américain. Ce fut un coup dur pour l’entreprise et il y a quelques mois, elle a vendu sa marque Honor sans aucun blocage ; qui plus est, avec certaines avancées pour pouvoir utiliser les services Google.

Cependant, les choses peuvent changer et Les États-Unis envisagent également d’opposer leur veto à Honor, comme le rapporte le Washington Post. Bien que dans ce cas, il y ait un débat à ce sujet et que les administrations ne soient pas d’accord, la décision a donc été reportée.

Pour décider du veto d’honneur, ils doivent être d’accord quatre entités différentes et en ce moment il y a une égalité dans tes vœux. Le Pentagone et le ministère de l’Énergie veulent l’inclure dans la liste des entreprises bloquées, tandis que le ministère du Commerce et le Département d’État ne partagent pas cet avis.

Honor est un fabricant qui se consacre à presque tous les types d’appareils : téléphones portables, montres connectées, ordinateurs, routeurs… non à la 5G, l’un des aspects clés du blocage de Huawei. On suppose que cette différence pourrait être l’un des arguments les plus importants dans le débat en cours.

À l’heure actuelle, Honor est dans les limbes et on ne sait pas comment tout cela se terminera. Si elle subit le blocus ce sera une situation très compliquée pour une entreprise qu’il essaie de commencer son propre chemin avec une nouvelle image et des perspectives différentes, mais la réalité est qu’on ne sait pas quand la décision finale sera prise et si les choses vont changer de quelque façon que ce soit.