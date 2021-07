Aux Jeux avec trois pays en même temps

24/07/2021 à 15h30 CEST

Manoj Daswani, Tokyo

Si vous avez déjà le mérite d’aller à un seul Jeux, multipliez pour quantifier combien ça coûte d’aller à quatre d’affilée. Si c’est déjà une responsabilité extraordinaire de représenter un seul pays, imaginez si vous travaillez pour trois en même temps. Le travail au noir et la passion olympique ont permis à l’insulaire Javier Hernandez (Santa Cruz de Tenerife, 1983) vont défendre plusieurs drapeaux différents lors de ces Jeux de Tokyo. Ce sera aussi, pour lui, le quatrième car avant il était à Pékin, Londres et Rio de Janeiro.

“Eh bien, oui, cela semble un mensonge, mais le temps passe et ce seront les chambres”, explique-t-il dans la baie d’Enoshima, le sous-quartier général de la voile situé à plusieurs dizaines de kilomètres du centre de la capitale japonaise.

“Quand vous êtes enfant, vous rêvez d’aller à certains Jeux et vous savez déjà que, si vous réussissez, ce sera incroyable. Bon, imaginez être à quatre”, verbalise-t-il. Javier, qui souligne que ceux reportés par la pandémie « vont être très particuliers en raison de toutes les circonstances et de tous les doutes qui ont accompagné le mouvement olympique pendant 12 mois d’attente ». « Qu’ils ont été très longs », admet-il sans ambages.

“Cette dernière année a été très difficile. Nous sommes allés faire quelques championnats, mais voyager avec des aéroports vides et tant de restrictions était exaspérant. Maintenant, heureusement, les vols commencent à être occupés et tout reprend vie”, dit-il depuis l’optimisme. Son travail lors de cette épreuve olympique ne sera pas de concourir pour s’accrocher une médaille, comme il l’a tenté en 2008 et 2012. Son travail sera de travailler pour les autres.

“Honnêtement, ce qui m’inquiète le plus, c’est que les gars que j’entraîne sont bien classés. Je suis très concentré sur le fait qu’ils peuvent bien attaquer et être rapides; qu’ils ne pensent pas aux restrictions ou à tout ce qui les distrait. La clé est d’y aller. visualiser tout d’avant. C’est vrai qu’on ne peut pas être dans la rue, il faut aller du port olympique à la Villa. Mais nous sommes dans un petit sport et cela ne s’accompagne pas de tout le “spectacle” qu’il peut y avoir d’autres disciplines », précise-t-il Javier, qui accompagne les marins de Sainte-Lucie, d’El Salvador et de Trinité-et-Tobago.

Son histoire attire tellement l’attention qu’il a déjà été le protagoniste de plusieurs médias nationaux et publications spécialisées dans la voile. Mais lorsqu’on l’interroge sur l’origine de cette « folie » d’entraîner des athlètes jusqu’à trois nationalités, il l’explique avec un naturel absolu. “J’ai étudié l’activité physique et j’étais très motivé par la préparation des athlètes. Après Londres 2012, nous avons aidé à remettre à flot la voile au Salvador et c’est ainsi que ma carrière d’entraîneur “indépendant” a commencé. Grâce au travail des garçons faire, ils se sont beaucoup améliorés et le travail s’est multiplié. Ma plus grande satisfaction est qu’ils voient Tenerife se former et découvrir tous les bienfaits de notre terre », conclut-il.

“Ma fierté, en tant que chicharrero, est immense.” Aucun de ses élèves ne fait partie des favoris sur le podium, mais Javier rêve déjà de pouvoir visualiser le métal qui lui a résisté. Selon lui, sa médaille particulière est de continuer à pouvoir profiter des Jeux Olympiques.

Votre projet pour Ténérife

“Il y a de plus en plus de monde dans l’eau”, se réjouit-il Javier sur l’activité nautique croissante dans son Ténérife natal. « Il y a des clubs dans le sud qui veulent mettre les voiles et ce qui manque c’est un grand port de plaisance dans la capitale. Nous avons déjà beaucoup de ports construits, mais j’ai déjà dit à certains politiciens que l’un de nos quatre quais à Santa Cruz devrait être un beaucoup de travail pour beaucoup de gens dans les ports qui sont déjà faits. Ce qu’il faut faire, c’est leur donner vie”, ajoute-t-il. Et c’est que la Fédération compte de plus en plus d’inscrits en voile.