Ava DuVernay livre un message spécial avec la bande-annonce « Naomi » | REGARDEZ

Ava DuVernay et Naomi, super-héros de DC Comics (Photo : Ava DuVernay/Instagram et DC Comics)

*À la fin de 2021, les téléspectateurs se tournent vers 2022 et ce qu’il apporte sur le petit écran. Parmi ces choses, il y a un Ava Du Vernay émission dirigée pour CW intitulée « Noémie.C’est la dernière édition de la liste des émissions du réseau mettant en vedette des super-héros de l’univers DC Comics.

Basé sur la série de bandes dessinées 2019 du même nom, « Naomi » se concentre sur le personnage principal, une adolescente épris de bandes dessinées, qui entreprend de découvrir les origines d’un événement surnaturel qui secoue sa ville natale tout en poursuivant son secret destin.

« Naomi » met en vedette Kaci Walfall dans le rôle titre, Mary-Charles Jones dans Annabelle, Cranston Johnson dans Zumbado. Barry Watson comme Greg, Mouzam Makkar comme Jennifer, Alexander Wraith comme Dee, Daniel Puig comme Nathan, Aidan Gemme comme Jacob, Will Meyers comme Anthony, Camila Moreno comme Lourdes et Stephanie March comme Akira

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : La fille de Carol et la maman Glow retrouvées. Annoncer 225 000 $ en subventions Doula « Love Delivered »

Naomi (La CW)

« Quand un événement surnaturel ébranle sa ville natale de Port Oswego, Naomi entreprend de découvrir ses origines, avec un peu d’aide de sa meilleure amie farouchement fidèle Annabelle », selon la description du drame, via The Root. «Elle a également le soutien de ses parents adoptifs et aimants, de l’officier militaire vétéran Greg et de la professeure de linguistique Jennifer. Après une rencontre avec Zumbado, le mystérieux propriétaire d’un terrain de voitures d’occasion, la laisse ébranlée, Naomi se tourne vers le propriétaire du salon de tatouage Dee, qui devient son mentor réticent. Tout en dévoilant le mystère sur elle-même, Naomi navigue sans effort dans ses amitiés au lycée avec des enfants de la base militaire ainsi qu’avec des citadins locaux, y compris l’ex-petit ami et jock du lycée Nathan; Jacob, le petit ami fidèle d’Annabelle; le fier « citadin » Anthony ; et une autre passionnée de bandes dessinées, Lourdes, qui travaille dans une boutique d’objets de collection vintage. Alors que Naomi voyage vers les hauteurs du Multivers à la recherche de réponses, ce qu’elle découvrira remettra en question tout ce que nous pensons de nos héros.

Dans une nouvelle bande-annonce de « Naomi », la réalisatrice nominée aux Oscars Ava DuVernay, qui est également productrice exécutive de la série, fait une apparition spéciale avec un message pour les téléspectateurs.

« Ne croyez pas tout ce que vous pensez, c’est de cela que parle Naomi. Vérifiez-le ! », a-t-elle déclaré. « Dites moins, madame ! Nous avons une longueur d’avance sur vous.

Naomi sera présenté en première à 21 h HE le 11 janvier 2022 sur The CW. Faites défiler ci-dessous pour un aperçu de la bande-annonce de l’émission.