Ava DuVernay va adapter ‘Wings of Fire’ pour Netflix ⋆ .

Après avoir eu un grand succès sur le streamer, Ava DuVernay s’apprête à adapter Wings of Fire, une série de livres pour enfants de Scholastic, pour Netflix.

DuVernay n’est pas étranger à Netflix. De son film Selma, nominé aux Oscars, au drame primé aux Emmy Awards Quand ils nous voient, la réalisatrice-scénariste a noué une excellente relation avec le service de streaming. Maintenant, il semble qu’elle est prête à poursuivre sa série de victoires sur Netflix, cette fois en réalisant une adaptation animée d’une série de livres populaire, Wings of Fire de Tui T. Sutherland.

Ava DuVernay assiste à la Vanity Fair Oscar Party 2020 organisée par Radhika Jones au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts le 9 février 2020 à Beverly Hills, Californie. (Photo par Frazer Harrison / .)

Un projet issu de Warner Bros.Animation, la série ferait partie de l’accord global d’ARRAY (société de DuVernay) avec Netflix. DuVernay a publié une déclaration officielle sur l’adaptation.

«Dans cette série de livres épiques de l’esprit de Tui Sutherland se trouve une saga élégante remplie de sagesse et d’émerveillement, explorant les idées d’appartenance et de partialité, de camaraderie et de communauté. Au nom de mes collègues Sarah Bremner et Paul Garnes de Array Filmworks, nous sommes ravis de nous associer à Netflix et Warner Bros. Animation pour cette adaptation dynamique où cinq jeunes dragons accomplissent leur destin et montrent aux téléspectateurs comment accomplir le leur », a-t-elle partagé.

Le VP de l’animation Netflix, Melissa Cobb, a également partagé son enthousiasme avec une déclaration. Cobb a expliqué: «Nous ne pourrions être plus fiers qu’Ava ait choisi Netflix comme foyer pour sa première série animée. Une saga fantastique épique pleine de balayage et de spectacle, Wings of Fire promet d’être un événement incontournable pour toute la famille. »

(Photo de Rich Polk / . pour IMDb)

L’auteur de la série, Tui T. Sutherland, a écrit une note sincère à ses fans en ce qui concerne l’annonce de la série dans laquelle elle a qualifié DuVernay de leur «reine des dragons».

Elle a écrit: «Je suis tellement ravie et reconnaissante qu’Ava DuVernay soit notre reine des dragons (je suis à peu près sûre que c’est le titre officiel). Ava est quelqu’un qui sauve le monde tous les jours sans attendre aucune prophétie pour lui dire quoi faire. J’espère que certains de mes dragons grandiront pour lui ressembler!

La série animée WINGS OF FIRE d’Ava DuVernay se dirige vers Netflix! Basé sur la série à succès de Tui T. Sutherland, WINGS OF FIRE raconte l’histoire de cinq jeunes dragons qui se lancent dans un voyage pour mettre fin à une guerre amère entre les tribus de dragons. pic.twitter.com/OeeOaSiXWx – Strong Black Lead (@strongblacklead) 20 avril 2021

Dan Milano, Christa Starr, et Justin Ridge servira de showrunners pour la prochaine série avec DuVernay, Sutherland, Sarah Bremner (présidente d’ARRAY), et Inscrivez-vous Sam d’animation Warner Bros. en tant que producteurs exécutifs. Consultez le synopsis officiel de la série Netflix ci-dessous:

«Une guerre acharnée fait rage depuis des générations entre les tribus de dragons qui habitent le monde épique de Pyrrhia. Selon la prophétie, cinq jeunes dragons se lèveront pour mettre fin à l’effusion de sang et ramener la paix dans le pays. Élevés et entraînés en secret depuis leur éclosion, les Dragonets du destin – Clay, Tsunami, Glory, Starflight et Sunny – se lancent dans une quête évolutive qui les mettra face à face avec leur vrai moi et la portée écrasante de ce sauvage. guerre qu’ils sont destinés à mettre fin.

