Alors que de nombreux fans sont toujours déçus que LeVar Burton ne soit pas le nouvel hôte de Jeopardy !, la réalisatrice primée Ava DuVernay pourrait préparer quelque chose d’encore mieux.

La réalisatrice de Selma a envoyé un tweet mercredi indiquant qu’elle voulait trouver un moyen de travailler avec l’ancien acteur de Star Trek. “J’essaie de créer une émission en ce moment pour que @levarburton l’anime et fasse un succès international”, a-t-elle tweeté.

Burton lui-même semblait excité par la perspective alors qu’il répondait au message disant à DuVernay de “vérifier ses DM”.

Ce n’est pas la première fois que les deux stars interagissent. En 2019, Burton, qui a remporté une nomination aux Emmy en 1977 pour avoir joué Kunta Kinte dans la mini-série ABC Roots, a félicité DuVernay pour son travail sur la série Netflix When They See Us, qui raconte l’histoire de Central Park Five.

« Je devais continuer à respirer », a-t-il écrit. “L’épisode n°1 m’a presque brisé le cœur, mais je vais continuer à le regarder. C’est un visionnement essentiel pour TOUS les Américains ! Aussi essentiel que l’était votre compréhension de l’Amérique, ROOTS ! Bravo, @ava.

DuVernay a été submergé par le message de Burton, répondant: « Mon Dieu, cette dernière ligne m’a eu. Venant de toi. Merci, monsieur Burton.

Les fans sont également enthousiasmés par la collaboration potentielle, surtout après que l’hôte de Reading Rainbow se soit vu refuser le Jeopardy! concert. Burton avait fait campagne sans relâche pour devenir le nouvel hôte du jeu télévisé de longue date CBS, avec des fans créant même une pétition pour lui décrocher la place. Cependant, malgré le fait d’avoir été invité par un hôte pendant une semaine, une décision a été prise mercredi pour que Mike Richards et Mayim Bialik partagent les tâches d’hébergement.

“J’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que peu importe le résultat, j’ai gagné”, a tweeté Burton la semaine dernière. « L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et des fans a été incroyable ! Si l’amour est la bénédiction ultime et je crois que c’est le cas, je suis vraiment béni au-delà de toute mesure. »

Découvrez ci-dessous certaines des réactions des fans au tweet de DuVernay, y compris certaines de leurs suggestions d’idées de spectacles.

