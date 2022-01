Ava Phillippe, la fille de Reese Witherspoon, parle de sa sexualité

La fille de Reese Witherspoon, Ava Phillippe, parle de sa vie personnelle. Selon Entertainment Tonight, la jeune femme de 22 ans a participé à un Q&A sur Instagram au cours duquel elle a abordé le sujet de sa sexualité. Lorsqu’on lui a demandé par qui elle était attirée, Phillippe a déclaré qu’elle s’intéressait aux « gens ».

L’un de ses followers a demandé à Phillippe : « Aimez-vous les garçons ou les filles ? » À son tour, elle a répondu : « Je suis attirée par… les gens ! (Le genre, c’est n’importe quoi). » ET a noté que Phillippe a partagé des photos avec son petit ami Owen Mahoney au fil des ans. Mais, on ne sait pas si les deux sont toujours un élément. Cependant, il semble que Phillippe ait supprimé toutes les photos de son petit ami de son flux Instagram.

En août 2021, PEOPLE a rapporté que Phillippe et Mahoney avaient assisté à un match des Giants. Environ un mois auparavant, le couple avait fait un voyage à Austin et Phillippe a fait la chronique de l’excursion en publiant une photo d’eux prise au coucher du soleil. La photo a reçu le sceau d’approbation de Witherspoon, alors qu’elle l’a commentée pour écrire « Ces deux-là », avec un emoji en forme de cœur. Phillippe et Mahoney sont également partis en vacances aux côtés de son jeune frère Deacon et de sa petite amie Marine Degryse. La publication a rapporté que Phillippe et Mahoney se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient l’UC Berkeley. Ils ont commencé à se fréquenter en 2019.

Au fil des ans, Witherspoon a parlé d’élever sa fille aux yeux du public. Elle a même abordé le sujet pas plus tard qu’en novembre lors d’une interview avec InStyle. En parlant à la publication, Witherspoon a expliqué si sa fille était intéressée à suivre les traces de sa mère et de son père en se lançant dans le secteur du divertissement (Witherspoon partage Ava et son fils Deacon avec son ex-mari Ryan Phillippe).

« C’est une situation étrange parce que je n’ai pas grandi célèbre. Alors [Ava is] vivre une expérience que je n’ai pas eue, et mes fils aussi « , a expliqué Witherspoon. » Nous avons la chance d’avoir des amis qui ont grandi à Hollywood et peuvent les aider à leur donner des conseils sur la façon de naviguer. » La star de Legally Blonde a poursuivi. dire à propos de sa fille : « Ava est tellement terre-à-terre. Elle veut faire de grandes choses dans le monde. Elle étudie, apprend et essaie de se trouver. C’est une grande chose dans la vie d’essayer différentes choses et de découvrir quel est vraiment votre chemin. »