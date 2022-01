Ava Phillippe parle de sa sexualité en disant « Le genre, c’est n’importe quoi »

philippe n’aime pas les étiquettes, du moins en ce qui concerne ses préférences en matière de rencontres.

Reese Witherspoon et la fille de 22 ans de Ryan Phillippe ne s’est pas retenue lors d’un « Ask Me Anything » sur son histoire Instagram le 10 janvier lorsqu’un fan s’est interrogé sur sa sexualité.

Après qu’on lui ait demandé « Est-ce que tu aimes les garçons ou les filles ? » Ava a répondu qu’elle était ouverte d’esprit.

« Je suis attirée par… les gens ! (Le genre, c’est n’importe quoi) », a écrit la star aux cheveux roses sur un selfie souriant, selon People.

Ava sort avec un autre étudiant de l’UC Berkeley Owen mahoney pendant deux ans et le couple discret partage occasionnellement des photos de leur relation sur les réseaux sociaux.

« Ces deux-là », a commenté Reese sur une publication du 21 juin d’Ava et de son petit ami, accompagnée d’un emoji aux yeux de cœur.

Alors qu’elle a tendance à garder les détails de sa mère amoureuse, dans une interview de décembre pour E! ‘S Daily Pop, Ava a déclaré Francesca Amiker que « un sentiment d’empathie » est quelque chose que tous ceux qui sont les plus proches d’elle semblent partager.