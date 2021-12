Ava Phillippe sur la recherche de son propre chemin en dehors de ses parents célèbres

Ses photos ont tendance à être gaies et engageantes, qu’elles soient de la nature, du chiot Benji ou d’une lèvre rouge glamour dans un selfie de cuisine, et même juste une note disant à ses abonnés : « J’espère que vous allez tous aussi bien que possible, » attirera une vague de remerciements pour son caractère simple et poignant. Mais elle n’a pas non plus hésité à partager ses opinions sur des questions qui l’intéressent, telles que son soutien aux bénéficiaires du DACA, l’arrêt de la violence policière et la fin des inégalités raciales, et elle est liée à de nombreux services de santé mentale.

Interrogée par Francesca sur ce qui lui a donné « l’audace » de dire ce qu’elle pense en ligne, Ava a répondu avec un sourire : « L’audace – j’en ai pas mal, je suppose. »

Elle partagera quelque chose, dit-elle, si « ça ressemble à une expérience humaine et ça fait du bien. Ce sentiment instinctif de quelqu’un pourrait avoir besoin d’entendre ça. Cela me fait du bien, à plus d’un titre, de pouvoir partager et être réel avec les gens sur les réseaux sociaux autant que possible. Nous voyons beaucoup de côtés falsifiés [of people] ou les façades, et ce n’est juste pas tout à fait vrai pour tout le monde, et je pense qu’un peu de vérité fait du bien parfois. »