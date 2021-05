Avait une infection Corona? Voici comment vous pouvez retrouver votre santé après Covid-19

Une manipulation précoce avec les mesures énumérées ci-dessus peut beaucoup aider et ramener les choses à la normale.

Par Subia Khan

Avec la deuxième vague de COVID-19, nous avons tous réalisé que le virus n’est pas seulement un pédé, mais qu’il devient de plus en plus puissant chaque jour qui passe. Étant donné l’accident que cette pandémie touche le monde entier, être patient et adhérer aux directives préventives est la chose la plus courageuse que nous puissions faire maintenant. Alors que certains d’entre nous suivent les directives, il y a encore un gros morceau qui n’adhère pas à la règle simple du «SMS».

S – Distanciation sociale

M – Masque

S – Désinfection

Malheureusement, même si vous le faites, peu y adhèrent, exposant la plupart d’entre nous à la menace.

Même si nous avons été tout à fait conscients des choses à faire et à ne pas faire de l’auto-isolement au début de la pandémie, il doit y avoir une répétition fréquente du processus.

Compte tenu de cela, commençons par ce qu’il faut faire lorsque vous ressentez une maladie virale.

Ne vous soignez pas en supposant qu’il s’agit d’un virus saisonnier. Malheureusement, nous n’avons plus ce privilège – grâce à la fièvre continue de COVIDA? Faites un prélèvement et ISOLez-vous immédiatement des membres de votre famille. Au moment où vous réalisez un mal de gorge / fièvre / courbatures / toux, commencez GARGLES et prenez de la vapeur au moins trois fois par jour. Prenez la consultation en ligne d’un professionnel de la santé, gardez immédiatement l’oxymètre de pouls en interne. La vérification du NIVEAU DE SATURATION (plage de 95 à 99) est un must chaque fois que vous vous sentez symptomatique. Le facteur le plus important à comprendre est l’intensité de la charge virale. Alors qu’une saturation en baisse est certainement la pire et nécessite une intervention médicale, moins de 92 sur une base continue est alarmante. Si la saturation est intacte et ne baisse pas, la maison est le meilleur endroit où être, avec des médicaments et des suppléments appropriés (zinc, vitamine D et vitamine C), tout en maintenant un bon niveau d’hydratation. Un état totalement reposé qui n’exige pas une utilisation excessive d’oxygène est ce dont il faut s’assurer – éloignez-vous de tout travail. Une alimentation riche en protéines est indispensable pour éviter que la faiblesse ne fasse de la place plus longtemps que vous ne le pensez. Bien que cela soit utile pour le moment, consultez immédiatement le médecin avant cela. Une mauvaise saturation pourrait tout aussi bien nécessiter un HRCT (High-resolution CT Scan) pour comprendre la propagation de l’infection. C’est là que les choses sortent de la quarantaine à domicile et nécessitent une intervention médicale complète. Garder la bouteille d’oxygène / concentrateur disposé en cas d’urgence est également une mesure intelligente

Une manipulation précoce avec les mesures énumérées ci-dessus peut beaucoup aider et ramener les choses à la normale.

COVID est une zone douloureuse, mais la panique n’aidera pas non plus. Ce sont les règles simples de l’action. Rester à jour sur ces derniers est le besoin absolu de l’heure, en ce moment.

Récupération post-COVID

Combattre COVID est en soi une bataille à moitié gagnée; l’autre moitié est le processus de récupération! La faiblesse post-COVID est tout aussi douloureuse que pendant les premiers jours de l’infection. La charge virale est immense et affaiblit beaucoup le corps. Les principaux points à garder à l’esprit après le COVID et pour la récupération sont:

Une alimentation équilibrée et riche en protéines est essentielle pour conserver les muscles et donc la force du corps pour les temps à venir. Vous pouvez envisager le poulet, le poisson, les œufs, le pané, le fromage, le lait, les lentilles, les soupes, la farine / riz, les aliments riches en fibres, etc. – assurez-vous que les repas sont cuits de manière saine. Mangez à vos calories d’entretien pendant la période de récupérationVérification de l’hydratation – l’eau est une question d’hydrogène et d’oxygène! Plus il y a d’oxygène, mieux c’estGargle et vapeur pendant une période de temps continue, pour vous assurer que la voie nasale et la poitrine sont aussi claires que possible.Continuez à vérifier la saturation pendant quelques jours plus tard également. D et Vit. C doit être poursuivi pendant un certain temps pour assurer l’immunitéRestez autant que possible. Tout travail intense qui nécessite un effort corporel ne doit pas être effectué immédiatement ou par la suite. La reprise de l’exercice après le COVID doit être très progressive. Le fait de soulever des poids qui nécessitent une consommation d’oxygène plus élevée que la normale peut surcharger le système et l’essoufflement peut se répéter à maintes reprises. Il est recommandé de commencer lentement par des étirements de base et du yoga. Le corps retrouvera sa force en un rien de temps – grâce à la mémoire musculaire Évitez toute exposition aux externalités. Ceci est important car le corps est faible et peut appeler des infections secondaires

La récupération du COVID-19 peut prendre entre un mois ou deux et jusqu’à un an en fonction de la gravité de l’infection.Par conséquent, assurez-vous de rester en sécurité et de suivre la règle SMS simple (Distance sociale – Masque – Désinfection).

Ne sortez que si nécessaire!

(L’auteur est Health Coach, MyHealthBuddy – Une plate-forme de fitness en ligne avec une expertise dans la santé des femmes. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le position officielle ou politique du Financial Express Online.)

