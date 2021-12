Avalanche ajoute USDC Stablecoin dans la poursuite de la poussée DeFi

Avalanche, une blockchain de contrat intelligent rivalisant avec Ethereum, ajoute une version native de l’USDC – le stablecoin adossé à des espèces et à des équivalents de trésorerie liquides qui est administré par Circle, basé à Boston.

L’apport de l’USDC à Avalanche devrait encore graisser les rouages ​​de la finance décentralisée (DeFi) sur le réseau, à la suite d’un fonds d’incubation de 200 millions de dollars récemment annoncé pour des projets DeFi de divers horizons. Les options de stablecoin robustes sont considérées comme des enjeux de table pour toute couche de base émergente cherchant à rivaliser avec Ethereum pour la fonctionnalité.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient relier l’USDC d’Ethereum à Avalanche.

« C’est un peu compliqué », a déclaré le président d’Ava Labs, John Wu, dans une interview. « À l’avenir, ce partenariat permet à l’USDC natif d’être frappé et imprimé directement sur Avalanche, ce qui permettra d’économiser les coûts des utilisateurs et les maux de tête liés à l’achat et à la vente. »

Wu a déclaré que l’ajout de l’USDC natif à Avalanche va probablement « turbocharger » la quantité de DeFi déjà présente sur le réseau. Il a souligné qu’il y avait environ 1,3 milliard de dollars qui traversaient le pont USDC vers Avalanche, ce qui est plus que le montant ponté à travers l’attache (USDT), actuellement le stablecoin le plus volumineux en circulation.

« Sur Avalanche, l’utilisation de l’USDC est plus élevée que celle de l’USDT », a déclaré Wu. « Bien que la capitalisation boursière de l’USDT soit plus importante, l’USDC est probablement celle à laquelle beaucoup de personnes basées aux États-Unis ont le plus confiance. »

La poussée multi-chaînes de l’USDC

Avalanche sera la septième blockchain à intégrer l’USDC de Circle, rejoignant Hedera, Tron, Ethereum, Algorand, Stellar et Solana. Plus tôt cette année, Circle a annoncé son intention d’étendre l’USDC à environ 10 réseaux supplémentaires.

Le vice-président de Circle of Product, Joao Reginatto, a déclaré qu’il était ravi de voir l’USDC s’intégrer à Avalanche, qui a déjà une traction importante dans DeFi et se classe dans les cinq premières chaînes en termes de valeur totale verrouillée (TVL).

Lire la suite: Ava Labs d’AVAX parmi les startups choisies pour l’accélérateur crypto de Mastercard

En termes d’augmentation du volume subie par les chaînes qui ajoutent l’USDC, Reginatto a déclaré qu’il faut généralement une période de transition pour que tout fonctionne, ainsi que pour rallier les teneurs de marché et faire circuler l’offre.

« Comme nous l’avons observé dans le passé, il n’y a jamais d’impact immédiat », a déclaré Reginatto dans une interview. « Il y a un décalage important car il s’agit d’un nouvel atout et l’écosystème doit toujours faire des ajustements, et il faut généralement plusieurs mois avant que les choses ne démarrent. »