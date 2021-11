Avalanche annonce un fonds Blizzard de 200 millions de dollars | Invezz

La Fondation Avalanche a annoncé le lancement de Blizzard, un fonds d’une valeur de plus de 200 millions de dollars qui sera utilisé pour stimuler le développement, la croissance et l’innovation dans l’écosystème Avalanche (AVAX / USD).

Selon l’annonce, le fonds rendra la plate-forme plus efficace pour les constructeurs et ceux qui utilisent la blockchain publique Avalanche.

Fonds Avalanche Growth Drive

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’annonce indiquait en outre que le fonds se concentrerait sur quatre principaux domaines de croissance dans l’écosystème des avalanches. Ces domaines d’intérêt incluraient DeFi, les applications commerciales, NFT et les applications culturelles.

Le fonds serait également utilisé pour explorer les domaines d’opportunité qui soutiendront l’utilité de l’écosystème. Certains des cas d’utilisation à explorer incluent l’émission de jetons de sécurité, les fournisseurs de liquidités, etc. Les fonds seront également utilisés pour des investissements en actions, des achats de jetons et le développement commercial.

Certaines des entreprises qui ont participé à la création de Blizzard incluent Polychain Capital, Ava Labs, Three Arrows Capital, Lvna Capital, Finality Capital Partners, CMS Holdings, Republic Capital, Dragonfly Capital, entre autres.

Le directeur de la Fondation Avalanche, Emin Gun Sirer, a commenté ce développement en déclarant : « Blizzard jouera un rôle clé pour accélérer davantage cette croissance et consolider la position d’Avalanche en tant que premier foyer pour les projets et les individus pionniers de la prochaine ère dans notre espace. «

Avalanche bénéficie d’une adoption croissante

Avalanche a été lancé en septembre 2020 et est depuis devenu l’un des écosystèmes à croissance rapide dans l’espace blockchain. Avalanche prend désormais en charge plus de 320 projets, dont certains des noms notables de l’espace blockchain, notamment Circle, Chainlink, SushiSwap, Tether et The Graph. Plus d’un millier de nœuds de validation fonctionnent également sur le réseau.

Le nombre croissant d’applications sur Avalanche a entraîné une augmentation de la valeur totale verrouillée, qui s’élève actuellement à plus de 8,2 milliards de dollars, selon DeFi Llama. Cela en fait le cinquième plus grand réseau de l’espace crypto en termes de nombre de projets DeFi exécutés sur le réseau. Son TVL a augmenté de 2,624% par rapport aux 312 millions de dollars rapportés en août.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent