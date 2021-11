Avalanche AVAX est disponible sur Nexo | Invezz

Le jeton blockchain public natif Avalanche (AVAX / USD) est désormais disponible sur Nexo. Les utilisateurs de la plate-forme, qui a été le pionnier du crédit adossé à des crypto-monnaies, peuvent désormais échanger, acheter, économiser et emprunter avec AVAX, le tout au même endroit.

Services financiers numériques complets depuis 2018

Nexo a pour objectif de fournir des services financiers complets au monde des actifs numériques depuis sa fondation en 2018. Il est devenu une passerelle très efficace vers DeFi, permettant à sa base d’utilisateurs croissante d’amateurs de DeFi d’acquérir une plus grande exposition à des écosystèmes de plus en plus prometteurs, y compris Avalanche. .

Il est désormais possible d’acheter AVAX directement sur la plateforme Nexo, ainsi que de prêter et emprunter contre votre AVAX. Antoni Trenchev, co-fondateur et associé directeur de Nexo, a commenté :

Nous pensons qu’Avalanche a ce qu’il faut pour aider à construire l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge tous les types d’actifs numériques et tokenisés. En intégrant AVAX, Nexo fournit des liquidités qui, à terme, augmenteront l’appétit des développeurs dans l’écosystème d’Avalanche et conduiront à leur prospérité.

Écosystème DeFi rapide et hautement personnalisable

Nexo a choisi Avalanche pour un partenariat en raison de l’écosystème DeFi rapide et hautement personnalisable de ce dernier, ainsi que du pont qu’il développe avec Ethereum (ETH / USD). Cela a été rendu possible grâce à la prise en charge du langage de programmation Solidity, qui permet aux participants du réseau de transférer et de se connecter facilement entre les chaînes.

Embrasser un monde de chaînes multiples

Les capacités impressionnantes d’Avalanche aident l’espace à récolter les énormes avantages d’un monde multi-chaînes. Cela facilite l’interaction entre les réseaux et aide à créer une plus grande évolutivité et fonctionnalité.

Tirer parti de décennies d’expérience FinTech

Nexo utilise les connaissances les plus importantes de l’équipe et une longue expérience FinTech avec la technologie blockchain pour aider les utilisateurs à exploiter la valeur de leurs actifs cryptographiques et à créer un nouveau système financier amélioré et plus inclusif. La plateforme offre un accès aux devises natives de 25 projets blockchain.

Près de 3 millions de personnes dans plus de 200 pays peuvent effectuer des transactions avec eux.

Bénéficiez de l’adoption généralisée des crypto-monnaies

Nexo surfe sur la vague de l’adoption généralisée de la cryptographie, y compris par les investisseurs institutionnels et de détail, les gouvernements et les entreprises. En fin de compte, toutes les parties prenantes pourront effectuer des transactions facilement, en toute sécurité et en toute transparence.

