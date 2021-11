Avalanche (AVAX) est-il un achat ou une vente à un niveau record ?

Le prix de l’avalanche (AVAX / USD) a atteint un niveau record alors que les investisseurs restent optimistes sur l’écosystème. Le prix du jeton AVAX se négocie à 133,75 $, légèrement en dessous de son plus haut historique de 145 $. Cela porte sa capitalisation boursière totale à plus de 30 milliards de dollars, ce qui en fait la 10e plus grande crypto-monnaie au monde.

Croissance de l’écosystème des avalanches

Avalanche est un projet blockchain de premier plan qui permet aux développeurs de créer des projets décentralisés. La plate-forme est principalement utilisée par les développeurs créant des plates-formes de finance décentralisée (DeFi).

Avalanche est un tueur d’Ethereum qui est le plus apprécié pour sa vitesse rapide. Par exemple, alors qu’Ethereum peut traiter moins de 20 transactions par seconde (tps), Avalanche peut en gérer plus de 4 000. Cela le rend relativement plus rapide que d’autres projets de blockchain comme Solana et Polygon.

En conséquence, ces derniers mois, le nombre de développeurs utilisant Avalanche a connu une forte tendance à la hausse. Selon DeFi Llama, il existe désormais environ 70 projets DeFi sur la plateforme Avalanche. Ces projets ont une valeur verrouillée totale de plus de 14 milliards de dollars. Certains d’entre eux sont Curve Finance, Benqi, Pangolin et AnySwap, entre autres.

Dans le même temps, les développeurs d’Avalanche ont publié Avalanche Rush. Il s’agit d’un fonds de 180 millions de dollars qui sera distribué aux développeurs qui s’appuient sur le réseau.

Pourtant, Avalanche a trois défis principaux à relever. Premièrement, bien qu’Ethereum soit toujours lent et inefficace, il semble qu’il occupe une position privilégiée dans l’industrie. D’une part, il compte plus de 300 projets DeFi qui ont une valeur verrouillée totale de plus de 172 milliards de dollars. Cela signifie que le détrôner ne sera pas facile.

Deuxièmement, les développeurs d’Ethereum sont occupés à passer d’un réseau de preuve de travail à un réseau de preuve de participation. Cela signifie qu’il s’améliorera avec le temps. Enfin, d’autres réseaux plus rapides voient le jour. Par exemple, Kadena peut effectuer plus de 480 000 transactions par seconde.

Prévision du prix des avalanches

Le graphique sur quatre heures révèle que le prix AVAX a suivi une tendance haussière ces derniers mois. En particulier, la course haussière de la pièce est soutenue par les moyennes mobiles à 25 et 50 jours. D’autres oscillateurs tels que le Relative Strength Index (RSI) et le MACD ont continué à augmenter.

Par conséquent, alors qu’Avalanche fait face à des défis importants, son prix devrait rester dans une tendance haussière. Cela pourrait le pousser à la prochaine résistance clé à 200 $.

