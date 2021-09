Avalanche (AVAX) est-il un bon achat en septembre 2021 ?

L’avalanche AVAX / USD a avancé de 13,8 $ au-dessus de 55 $ depuis début août, le prix actuel oscillant autour de 46 $. Les indicateurs techniques sont toujours haussiers, et si le prix dépasse à nouveau la résistance de 50 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 55 $ ou même plus.

Analyse fondamentale : la flexibilité des avalanches la positionne pour concurrencer la part de marché de DeFi

Avalanche est l’une des plateformes de contrats intelligents les plus rapides de l’industrie de la blockchain, vous permettant de créer des applications décentralisées. Avalanche peut traiter plus de 4 000 transactions par seconde, même sans les compromis de sécurité souvent associés aux chaînes à faible latence.

Les effets néfastes des blockchains de contrats intelligents lents appartiennent désormais au passé, et si vous décidez de mettre en œuvre des contrats intelligents sur Avalanche, cela ne vous coûtera qu’un dixième de ce qu’ils coûtent sur Ethereum. Avalanche est entièrement compatible avec les ressources, applications et outils Ethereum, et il est important de mentionner qu’Avalanche Contract Chain prend en charge Ethereum Virtual Machine et son langage de codage Solidity.

De nouveaux projets et applications DeFi commencent à interagir avec des entreprises plus traditionnelles rejoignant la chaîne, et la flexibilité d’Avalanche la positionne pour concourir pour la part de marché de DeFi.

« Avalanche vise à permettre de nouveaux systèmes définis par la vitesse, l’utilisation efficace du capital et l’innovation dans de nouveaux produits et services qui ne sont pas possibles avec les temps d’attente actuels pour finaliser les transactions. Certes, DeFi fait partie de notre motivation à court terme, avec nos vues à long terme sur la finance traditionnelle », a déclaré Emin Gün Sirer, PDG d’Ava Labs.

Emin Gün Sirer a également déclaré qu’Avalanche prendrait également en charge les ponts vers d’autres réseaux pour que les utilisateurs puissent déplacer des actifs entre les réseaux ; Pourtant, la principale question parmi les investisseurs est de savoir si l’AVAX est sous-évalué au prix actuel. Avalanche est un projet à fort potentiel et, selon l’analyse technique, AVAX continue d’opérer dans une zone d’achat.

Analyse technique : les taureaux restent maîtres de l’évolution des prix

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours des premiers jours de bourse de septembre 2021, Bitcoin se négocie à nouveau au-dessus du niveau de 50 000 $, et cette situation soutient également le prix de l’Avalanche. Si cette tendance positive se poursuit, Avalanche pourrait à nouveau se stabiliser au-dessus de la résistance des 50 $.

Source des données : tradingview.com

Avalanche se négocie actuellement autour du niveau de 46 $, et ce serait un signal d’achat fort si le prix sautait à nouveau au-dessus de la résistance de 50 $. Le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 55 $ ou même plus; encore, si le prix tombe en dessous du support de 40 $, nous avons la voie ouverte à 35 $.

résumé

Les indicateurs techniques restent haussiers, suggérant qu’Avalanche poursuivra probablement sa tendance positive ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 40 $, ce serait un signal de “vente” ferme. De nouveaux projets et applications DeFi commencent à interagir avec des entreprises plus traditionnelles rejoignant la chaîne, et la flexibilité d’Avalanche la positionne pour concourir pour la part de marché de DeFi.

Le poste Avalanche (AVAX) est-il un bon achat en septembre 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.