Avalanche (AVAX) tire 12% après avoir levé 230 millions de dollars avec une vente de jetons privés

Le réseau blockchain de preuve de participation (PoS) Avalanche est devenu majeur récemment avec son jeton AVAX natif gagnant 50% au cours de la semaine dernière. Plus tôt dans la journée, le jeton AVAX a bondi de 12% supplémentaires, passant à 68 $ et entrant dans la liste des 15 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Depuis le krach boursier de la mi-juillet, AVAX a gagné 6x voire 500%. Les analystes pensent qu’AVAX peut se rallier davantage jusqu’à 80 $ à partir d’ici.

La hausse des prix intervient alors qu’Avalance annonce une collecte de fonds de 230 millions de dollars avec la vente privée de ses jetons AVAX. Polygon et Three Arrows Capital ont dirigé les investissements dans l’écosystème des avalanches. Parmi les autres grands acteurs privés, citons CMS Holdings, Dragonfly, R/Crypto Fund, Collab + Currency, Lvna Capital et bien d’autres.

La Fondation Avalance a noté que le produit de la vente ira à l’accélération de la croissance de DeFi, des applications d’entreprise et d’autres cas d’utilisation sur la blockchain publique d’avalanche. En outre, Avalanche construira une infrastructure pour fournir un support technique. Il soutiendra également des projets par le biais de subventions et d’achats de jetons. En parlant du développement, Emin Gün Sirer, directeur de la Fondation Avalanche a déclaré :

« Bien qu’il soit des années plus jeune que ses pairs, Avalanche a rapidement transformé ses promesses et son potentiel en impact réel et en création de valeur pour les utilisateurs et les développeurs de DeFi. La communauté de constructeurs qui se mobilise autour du réseau témoigne de son avantage concurrentiel, et il reste encore tellement de potentiel à exploiter à l’intersection de la finance institutionnelle et décentralisée sur Avalanche.

La plate-forme de contrat intelligent la plus rapide

Un an à peine après son lancement, Avalanche a atteint une croissance massive depuis septembre 2020, devenant l’un des écosystèmes de blockchain à la croissance la plus rapide. La plateforme héberge désormais plus de 270 projets.

La blockchain Avalanche héberge également certains des projets de financement décentralisé (DeFi) de premier plan SushiSwap, Chainlink, Circle, Tether, etc.

Avalanche prétend être la plate-forme de contrats intelligents la plus rapide du secteur en termes de délai de réalisation. En plus d’être extrêmement rapide, il est très écologique et peu coûteux. Avalanche permet aux particuliers comme aux entreprises de créer des « réseaux privés ou publics puissants, fiables et sécurisés » avec une décentralisation absolue. Ces « sous-réseaux » peuvent servir de fondement aux nouveaux écosystèmes. Olaf Carlson-Wee, fondateur et PDG de Polychain Capital a déclaré :

« Nous sommes ravis de soutenir Avalanche alors que la plate-forme continue de développer sa communauté dynamique de développeurs open source. Nous attendons avec impatience le lancement de la prochaine génération d’applications sur la plate-forme.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.