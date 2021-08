Avalanche capte l’attention du marché, 5 fois en un mois avec des mèmes, de grands noms et un fonds massif

Alors que les NFT dominent actuellement le marché, Avalanche (AVAX) a réussi à attirer l’attention et à rassembler plus de 352% au cours des 30 derniers jours tandis que Bitcoin et Ethereum progressent progressivement vers leurs sommets historiques.

Avec une capitalisation boursière de 8,75 milliards de dollars, AVAX est le 20e plus grand actif cryptographique, s’échangeant à 50,93 $, en baisse de seulement 15,2% par rapport à son sommet historique de 59,4 atteint le 10 février.

Le 21 juillet, AVAX se négociait à moins de 10 $.

Le taux de financement le plus élevé sur les contrats à terme perpétuels AVAX est actuellement de 0,1389% sur OKEx tout en restant légèrement inférieur à 0,1% sur la plupart des autres bourses. Pendant ce temps, pour Bitcoin et Ether, le plus élevé est respectivement de 0,0691% et 0,0288% sur Bybit, selon Bybt.





$AVAX SZN 🔺 – Kyle Davies (@kyled116) 24 août 2021

Tout en obtenant le soutien de Three Arrows Capital et du trader populaire Hsaka, il semble qu’AVAX ait également à ses côtés le créateur de Yearn Finance, Andre Cronje, qui a déclaré: “Avax est une vraie technologie, la boule de neige est légitime”, dans un tweet.

Outre AVAX, les autres jetons L1 qui semblent résilients sont LUNA et SOL.



La spéculation autour d’Avalanche a grimpé en flèche après que l’annonce du programme d’extraction de liquidités de 180 millions de dollars de la Fondation Avalanche a amené les puces bleues DeFi Aave et Curve dans l’écosystème.

“Les développeurs opportunistes de singes et de fourches tentant d’entrer tôt dans cette nouvelle ont propulsé les prix des jetons Avalanche DeFi TVL et AVAX”, a déclaré Delphi Digital, qui a noté que le projet prend une page du projet de chaîne latérale Ethereum. protocoles, pompage du jeton de base et réinvestissement du jeton dans l’écosystème.

“Il reste à voir si Avalanche peut imiter le succès de Polygon – mais la ruée des capitaux mercenaires affluant dans l’écosystème est évidente”, a-t-il ajouté.

Ce flux d’argent peut être vu dans le TVL (valeur totale verrouillée) d’Avalanche, qui est en hausse depuis le 1er août, passant de 163 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars, soit une croissance de 823 % en moins d’un mois.

Sur Avalanche, le protocole algorithmique du marché de la liquidité BenQi est actuellement en tête en termes de croissance de TVL, ce qui est logique étant donné que les protocoles de prêt ont tendance à attirer plus de dépôts que les AMM. D’autres projets populaires incluent Trader Joe, Yield Yak et Snowball, qui profitent de la saison des récoltes sur Avalanche. Leurs jetons sont également en hausse de 20% à 100%.

Cette semaine, un autre blue chips DeFi, Sushi, a rejoint le programme d'extraction de liquidités Avalanche Rush, où chaque projet allouera jusqu'à 7,5 millions de dollars d'incitations à l'extraction de liquidités sur une période de 3 mois.



L’AMM de nouvelle génération de Sushi, Trident, devrait fournir à son écosystème de nouvelles fonctionnalités et capacités pour maximiser le rendement et l’efficacité.

« La communauté Avalanche est l’une des raisons les plus convaincantes d’aligner les incitations sur la chaîne Avalanche. Nous sommes une plate-forme communautaire et admirons l’intérêt de la communauté dans l’écosystème Avalanche et sommes impatients de leur offrir une expérience DeFi positive », a déclaré le contributeur principal de Sushi, 0xMaki.

Un autre grand catalyseur pour le projet est venu sous la forme du lancement d’Avalanche Bridge (AB).

L’Avalanche Bridge (AB) connaît un succès incroyable à ses débuts. D’autres jetons seront disponibles à l’avenir. Quels jetons voulez-vous voir sur AB ? Mais plus important encore, faites-vous des ponts ? https://t.co/OlKrxahYS2 – Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) 24 août 2021

À la fin du mois dernier, Avalanche a lancé son Avalanche Bridge (AB), vieux de plusieurs mois, qui prétend être moins cher et vise à être le « moteur de croissance » pour l’avenir du projet.

Avalanche Bridge lui-même et les mèmes qui l’entourent font que la communauté trouve son prochain jeton à imiter dans AVAX.







