Avalanche cherche 60% de rallye alors que le prix AVAX brise le drapeau haussier

La configuration haussière est également apparue lorsque le dépositaire de crypto BitGo a annoncé qu’il ajouterait AVAX à son portefeuille de services.

Avalanche (AVAX) a renforcé ses arguments en faveur d’une éventuelle course haussière vers 160 $ ​​au cours des prochaines sessions, car elle a rompu une configuration haussière classique plus tôt cette semaine.

Surnommé le « drapeau haussier », le modèle apparaît lorsque le prix se consolide vers le bas/latéralement entre deux lignes de tendance parallèles (drapeau) après avoir connu un fort mouvement haussier (mât). Plus tard, en théorie, le prix sort de la fourchette des canaux pour poursuivre la tendance haussière et a tendance à monter jusqu’à la hauteur du mât.

AVAX a connu une trajectoire de prix similaire au cours des 30 derniers jours, contenant un rallye d’environ 100% du mât à près de 150 $, suivi d’une correction du drapeau de plus de 50% à 72 $, et un mouvement de rupture au-dessus de la tendance supérieure du drapeau ligne (environ 85 $) en décembre. . quinze.

Tableau des prix quotidiens AVAX / USD avec motif Bull Flag. Source : TradingView

Le prix AVAX a continué de grimper après être sorti de sa fourchette de drapeau haussier, atteignant près de 120 $ vendredi, mais en regardant une jambe de plus vers son objectif de continuation haussier près de 160 $. Le niveau est apparu après l’ajout de la hauteur de mât du drapeau AVAX, qui est environ 75 $, au point de rupture actuel près de 85 $.

Une semaine pleine d’événements AVAX haussiers

La récente période d’achat du marché des avalanches s’est accélérée également en raison d’une rafale de catalyseurs positifs cette semaine.

AVAX a bondi de près de 10,50 % mardi lorsqu’Avalanche a ajouté la version native de l’USDC, un stablecoin indexé sur le dollar émis par Circle, sur sa blockchain.

De plus, un rapport rédigé par des analystes de Bank of America publié le 10 décembre a qualifié Avalanche d’alternative viable à la principale plate-forme de contrats intelligents Ethereum. Cela a coïncidé avec un gain supplémentaire de 16% pour AVAX.

Tableau des prix quotidiens AVAX / USD avec les événements clés de la semaine se terminant le 19 décembre. Source : TradingView

Jeudi, AVAX a rebondi à son plus haut niveau de deux semaines après que BitGo, un dépositaire de crypto avec plus de 64 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a annoncé qu’il soutiendrait le jeton.

Cependant, une baisse modeste du prix premium local a poussé AVAX à la baisse. Ils ont rebondi vendredi lorsqu’Avalanche a annoncé qu’il avait collaboré avec l’accélérateur web3 DeFi Alliance pour lancer un programme d’accélérateur de jeu.

1/ Avalanche collabore avec @DeFiAlliance pour apporter leurs programmes d’accélération à la communauté Avalanche Déposez votre candidature avant le 7 janvier ici : https://t.co/6HcJOLxKxA Avant de postuler, découvrez ces raisons pour lesquelles Avalanche devrait être votre plateforme préférée : pic.twitter.com/GhdHBhQNgb – Avalanche (@avalancheavax) 17 décembre 2021

Tous les événements mentionnés ci-dessus ont indiqué la croissance de l’écosystème des avalanches. Par exemple, avec l’USDC, le projet a promis de fournir une alternative viable aux coûteuses transactions Tether stablecoin (USDT) d’Ethereum.

De plus, en obtenant BitGo en tant que dépositaire institutionnel d’AVAX, Avalanche semble se préparer à servir les investisseurs accrédités. Le PDG de BitGo, Mike Belshe, a expliqué :

« La garde institutionnelle n’est pas la même chose que la garde au détail, et les portefeuilles et la garde de BitGo ont été conçus dès le départ pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, et BitGo est le seul dépositaire qualifié indépendant axé sur la construction de la structure du marché et des installations adéquates pour permettre aux institutions pour entrer dans l’espace des actifs numériques en toute confiance.

Risques de prix AVAX

L’un des risques à la baisse restants autour d’AVAX concerne les performances du marché de la cryptographie en général.

Dans le détail, l’AVAC s’est ralliée au cours d’une semaine au cours de laquelle la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a perdu plus de 114 milliards de dollars, les principaux actifs cryptographiques Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) chutant de plus de 7% et 5% depuis la semaine à ce jour. Les inquiétudes concernant les plans de retrait progressif de la Réserve fédérale ont catalysé la liquidation du marché.

Par conséquent, il semble que les traders considéraient AVAX comme leur couverture à court terme contre le ralentissement du marché de la cryptographie, largement motivé par un certain nombre de nouvelles positives.

Tableau des prix hebdomadaires AVAX / BTC. Source : TradingView

En outre, la paire AVAX / BTC est en hausse de près de 40% sur la semaine à ce jour à environ 0,00245 BTC au moment de la rédaction, l’indice de force relative (RSI) de la paire entrant en territoire de surachat. Cela pourrait affaiblir AVAX contre BTC au cours des prochaines sessions.

En relation: «Monster Bull Move» signifie que les baleines pourraient sécuriser la prochaine hausse des prix du Bitcoin

Un résultat similaire peut être possible dans le cas de l’AVAX / USD, alors que son RSI hebdomadaire approche des niveaux de surachat.

Tableau des prix hebdomadaires AVAX / USD. Source : TradingView

Cependant, la paire est susceptible de maintenir son biais haussier tant qu’elle reste au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 20 semaines (EMA de 20 semaines) comme support. Comme le montre le graphique ci-dessus, la vague verte limite les tentatives de baisse d’AVAX depuis août 2020.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.