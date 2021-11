Avalanche de 200 millions de dollars, NFT Grab Grammy et 100 millions de dollars, chasses à Wall Street pour les pros de la crypto + Plus d’actualités

Source : Adobe / Kévin

Obtenez votre petit résumé quotidien des actualités sur les crypto-actifs et la blockchain en recherchant les histoires qui passent inaperçues dans les actualités crypto d’aujourd’hui.

____

Nouvelles d’investissement

La Fondation Avalanche Il a déclaré avoir lancé Blizzard, un fonds de plus de 200 millions de dollars dédié à l’accélération du développement, de la croissance et de l’innovation dans l’écosystème public du constructeur et des utilisateurs de la blockchain Avalanche (AVAX) « et au-delà ». Le fonds est constitué des contributions de la Fondation, Laboratoires Ava , Capital Polychain , Capitale des trois flèches , Capitale de la libellule , Fonds CMS , entre autres.

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 288 millions de dollars la semaine dernière, contre 1,47 milliard de dollars la semaine précédente, marquée par le lancement des ETF à terme bitcoin (BTC) aux États-Unis., Selon Données CoinShares. Bitcoin a enregistré le plus grand nombre d’entrées totalisant 269 millions de dollars la semaine dernière, tandis qu’Ethereum (ETH) a brisé sa séquence sèche de 3 semaines avec des entrées totalisant 17 millions de dollars et augmentant sa part de marché à 32%.

MTD : cumul du mois ; YTD – année à ce jour ; AUM – actifs sous gestion. Source : CoinShares

L’administrateur de Actifs cryptographiques NYDIG a déclaré avoir acquis le fabricant d’applications de paiement BTC Bottlepay. L’acquisition permettra à NYDIG d’intégrer l’infrastructure Lightning Network de Bottlepay dans sa plate-forme bitcoin existante, ont-ils ajouté.

Le centre financier décentralisé (DeFi) Ardana a annoncé avoir levé 10 millions de dollars lors d’une vente publique. La société vise à devenir une passerelle DeFi sur sa blockchain native, Cardano (ADA).

Ex Populus , un développeur d’un modèle de publication de jeux basé sur Ethereum, a déclaré avoir clôturé un premier tour de 3 millions de dollars dirigé par Marques Animoca , avec la participation de CMS , Enjin , Entreprises à l’infini , Entreprises aberrantes et d’autres investisseurs.

Nouvelles du NFT

L’entreprise d’investissement à jeton non fongible (NFT) Sfermion a annoncé avoir levé 100 millions de dollars dans le cadre de son tour d’investissement Fund II. Sfermion investit dans l’ensemble de la pile de capitaux non consomptibles, en se concentrant sur trois types d’investissements : le capital-risque de démarrage, les jetons et les NFT directs.

L’Académie d’enregistrement , Les Grammy Awards et la plateforme NFT Un des ont annoncé conjointement que les prix de la musique obtiendront leurs propres NFT. Les détails de la collection, qui comprendront des objets de collection numériques et des expériences célébrant les gagnants et les nominés aux Grammy, seront publiés en janvier et une partie du produit des ventes de NFT ira à son fonds de bourses, ont-ils ajouté.

Groupe Huobi a annoncé le lancement d’un essai pour Huobi NFT, une place de marché NFT, qui permet aux utilisateurs d’acheter des œuvres d’art, des objets de collection et d’autres objets numériques NFT. Huobi a étendu ses initiatives et services à toutes les facettes de l’espace NFT, y compris les investissements et l’incubation de projets.

Nouvelles de carrière

Certaines des plus grandes banques et sociétés financières de Wall Street ont ajouté environ 1 000 rôles liés à la crypto-monnaie depuis 2018, selon Revelio Labs, qui collecte des données en grattant LinkedIn, comme l’a rapporté Bloomberg. Parmi ceux qui embauchent le plus, on trouve JPMorgan Chase & Co. , Wells Fargo & Co. et Groupe Goldman Sachs inc. ajoutée.

Services Web Amazon (AWS) recherche un spécialiste pour favoriser la souscription d’actifs numériques, le traitement des transactions et la conservation dans le cloud, selon une récente offre d’emploi. La nouvelle embauche travaillerait avec des institutions financières mondiales et des fintechs innovantes, et « transformerait la façon dont elles traitent les actifs numériques (par exemple, les crypto-monnaies, CBDC [monedas digitales del banco central], pièces stables, tokens adossés à des titres, tokens adossés à des actifs et NFT) de la découverte des prix à l’exécution, au règlement et à la conservation. «

Échangez des nouvelles

Binance a déclaré que tous les retraits de crypto-monnaie ont été temporairement désactivés sur cette plate-forme « en raison d’un long retard » aujourd’hui.

BitMEX a annoncé qu’il étendait son service de courtage BitMEX Link à la Suisse. Ils ont déclaré qu’ils développeraient de nouvelles lignes d’activité et de nouvelles fonctions sous la marque BitMEX, y compris des capacités pour le spot, le courtage, la garde, les produits d’information et une académie « pour approfondir la connaissance des actifs numériques et du trading de crypto-monnaie ».

L’actualité des adoptions

Burger King a annoncé son partenariat avec la plateforme d’investissement Robin des Bois offrir aux membres de la fidélité Royal Perks la possibilité de gagner un « côté de la crypto-monnaie », qui comprend le dogecoin (DOGE), l’ETH ou le BTC. Les membres Royal Perks qui dépensent 5 $ ou plus sur l’application, le site Web ou le restaurant Burger King en utilisant « Mon code » (un code demandé lors du paiement) dans les emplacements participants seront récompensés par une crypto, où le dogecoin est le prix principal, mais BTC et ETH seront décernés à quelques membres chanceux.

Actualités réglementaires

Selon Business Insider, les fonds de pension sud-africains seront interdits d’investir dans le BTC ou d’autres crypto-monnaies en vertu du nouveau projet de règles. Le ministre des Finances Enoch Godongwana a introduit une série de changements dans la réglementation régissant exactement la manière dont les fonds de pension peuvent investir l’argent des membres.

Actualités minières

Le mineur de Bitcoin Entreprises Rhodium a l’intention de devenir une société cotée en bourse, levant jusqu’à 100 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la Commission de Sécurité et d’Echanges États-Unis (SEC). Rhodium a déclaré que sa capacité électrique de 80 MW est suffisante pour alimenter plus de 22 600 mineurs sur son « site initial du Texas », avec un taux de hachage total d’environ 1,8 exahash par seconde (EH / s).

Technologies de la forteresse a annoncé l’achat de 4 500 machines de minage Bitcoin Bitmain Antminer S19j Pro (100 TH/s). Cela ajoute 450 PH / s au taux de hachage total sous contrat de la société, soit plus du triple de leur précédent taux de hachage contractuel de 195 PH / s, ont-ils déclaré.

Groupe technologique Atlas dit que vous avez sélectionné Core Scientific Holding Co. pour abriter un grand nombre de mineurs Bitcoin à la pointe de la technologie. L’installation des nouveaux mineurs devrait être achevée dans 15 mois, ont-ils déclaré, ajoutant que les mineurs d’Atlas nécessiteront plus de 100 MW de puissance à pleine capacité.

Nouvelles du jeu

Le développeur de jeux mobiles Gamee a annoncé le lancement de la plateforme e-sport pour appareils mobiles Arc8 , basé sur la blockchain Polygon (MATIC). Ce lancement sera suivi de la première prévente NFT de la plate-forme, G-bots, une collection de 1 000 personnages en jeu pouvant être joués dans des tournois exclusifs au sein de l’application Arc8, ont-ils ajouté.