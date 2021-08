Avalanche est toujours suracheté et peut continuer à se corriger

Alors que le marché continue de se redresser, un groupe d’altcoins est monté en flèche à la hausse, prouvant qu’août est un mois pour les cryptos alternatifs. Dans ce cas, nous parlons d’Avalanche ou AVAX, un altcoin qui a connu un rebond de 400% au cours des 30 derniers jours, se positionnant proche de l’ATH enregistré le 10 février.

Au cours de cette période de 30 jours, AVAX est passé de 11,75 $ à 59 $ le 24 août. Cependant, même s’il s’est déjà un peu corrigé, puisqu’il se négocie exactement à 46,57 $ selon Binance, il est possible qu’il soit encore suracheté et que l’on assiste à une correction dans les prochains jours.

Qu’est-ce qui a pu déclencher cette tendance haussière dans Avalanche ?

Au cours des 5 dernières semaines, le jeton AVAX a été dans le collimateur des commerçants et des spéculateurs ; Tout a commencé après une annonce faite il y a quelques jours, où ils mentionnaient qu’il y aurait un programme minier qui fournirait des liquidités; De plus, ils ont indiqué que l’organisation ou le projet (Avanlache) inclura des blue chips AAVE et DeFi Curve à l’écosystème.

D’un autre côté, il est également clair qu’il y a le soutien de grandes personnalités du marché de la cryptographie, ainsi que d’importantes entreprises du marché ; certains d’entre eux sont Three Arrows Capital et le marchand populaire Hsaka. Cependant, le créateur de Yearn Finance a également montré son plein soutien au projet en question, notant via Twitter qu’AVAX dispose d’une technologie innovante et qu’une très bonne boule de neige est à venir ; exactement ajouté:

Avax est une vraie technologie, la boule de neige est légitimement bonne. André Cronje. Source : Twitter.

En résumé, vous pouvez constater une grande acceptation de la part d’entreprises importantes et de personnages pertinents dans le monde de la cryptographie. Les événements ont provoqué une augmentation du volume social du jeton AVAX ; générant comme effet secondaire une augmentation des achats et un non-sens du prix.

Volume social AVAX en 3 mois. Source : LunarCrush.

Analyse technique temporaire de 4 heures

Tout d’abord, il est important de rappeler qu’il y a quelques jours seulement, le canal haussier qui était en formation a été rompu. C’est principalement parce que le jeton a atteint un point de surachat qui méritait des ventes ; Eh bien, les commerçants ont dû prendre des bénéfices.

De ce fait, des ventes ont été générées qui ont fait chuter le prix et tester le support qui se situe à 39$. Néanmoins, ce niveau a été bien défendu par les taureaux d’Avalanche car ils ont poussé le prix au-dessus du support de 46 $.

A ce moment, l’épuisement se voit dans la force des taureaux.

Analyse des avalanches dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

En plus de ce qui précède, on peut également noter que les canaux ENV suggèrent qu’AVAX pourrait continuer à décliner ; cela dépendrait de la fermeture des bougies de 4 heures. Si ceux-ci clôturent au-dessus de la moyenne centrale, la tendance haussière pourrait être renouvelée, sinon nous continuerons à être baissiers.

À ce stade, il est prudent de faire attention aux bougies de 4 et 2 heures. Puisqu’ils pourraient définir si les ventes se poursuivront. De plus, le RSI confirme une possible continuité des ventes, puisqu’il se situe en territoire neutre et sans force apparente pour continuer vers le nord.

Nous suggérons la prudence lors de la négociation pour les prochaines heures, car une baisse pourrait être observée à nouveau à 39 $.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport