Avalanche et Audius flambées des prix en raison d’un financement de plusieurs millions de dollars

Avalanche (AVAX) a gagné en popularité en 2021. Le marché de l’AUDIO est resté stable depuis quelques années.

Le prix d’AVAX et d’Audius augmente avec une plus grande utilisation des ponts inter-chaînes et des investissements importants en capital-risque. En outre, une vague de soutiens de célébrités, des investissements substantiels et la popularité croissante des ponts inter-chaînes ont alimenté les gains d’altcoin le 16 septembre.

Les plus gros gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Avalanche (AVAX) et Celer Network. La plate-forme Audius est un système décentralisé de partage et de diffusion de musique. Cela permet aux fans, aux abonnés et aux artistes de se connecter directement.

Les données montrent que le marché AUDIO est resté stable pendant quelques années. Le score VORTECSTM pour AUDIO est passé à 77 le 14 septembre, environ 22 heures avant que le prix ne grimpe de 38 % le lendemain. De plus, le cours des actions et le volume des transactions ont augmenté lorsqu’il a été révélé que plusieurs artistes célèbres, dont Katy Perry, Nas et The Chainsmokers, avaient investi 5 millions de dollars dans Audius.

Les Altcoins bénéficient d’une excellente condition de marché

En raison de ses frais peu élevés et du système d’incitation Avalanche Rush, Avalanche (AVAX) a gagné en popularité en 2021, attirant des investisseurs et des liquidités du réseau Ethereum (ETH).

Les données montrent qu’AVAX a bénéficié d’excellentes conditions de marché, y compris la plupart des autres altcoins. Celer Network est une plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, Polkadot et d’autres blockchains.

Le 14 septembre, a commencé une suggestion pour un bon pronostic pour le CELR. Le 14 septembre, le score VORTECSTM pour CELR a atteint 73, juste au moment où le prix a commencé à augmenter de 59 % au cours des deux jours suivants, comme le montre le graphique ci-dessus.

Avec la sortie récente de la solution Arbitrum, les investisseurs utilisent le pont Celer pour transférer des jetons à partir d’autres blockchains. Ainsi, la demande de CELR augmente. De plus, le pont de Celer contourne également la procédure de retrait actuelle de sept jours requise par Arbitrum.

La valeur totale du marché de la crypto-monnaie est désormais de 2,161 milliards de dollars, le Bitcoin représentant 41,4%. Selon CoinMarketCap, le prix actuel d’AVAX est de 64,23 $ et le prix d’Audius est de 2,75 $.