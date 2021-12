Avalanche intègre USDC Stablecoin dans un nouvel élan pour DeFi

Pour Hannah Perez

Avalanche est devenue la septième blockchain à héberger l’USD Coin. L’intégration pourrait prendre en charge la croissance de DeFi sur cette plate-forme.

La blockchain du contrat intelligent Avalanche a accueilli le stablecoin USDCoin (USDC).

Circle, la société d’exploitation du stablecoin indexé sur le dollar américain, l’USDC, a annoncé mardi l’intégration avec le réseau Avalanche dans un communiqué de presse partagé sur Twitter. L’arrivée de l’USDC étend les options de stablecoin de ce réseau, qui avait déjà annoncé la prise en charge du populaire stablecoin Tether (USDT) en mai.

Selon l’annonce officielle, l’intégration de L’USDC contribuera à stimuler la croissance de l’écosystème des avalanches tout en permettant aux utilisateurs de profiter de la vitesse et des faibles coûts de transaction d’un tel réseau.

Juste à temps pour les vacances d’hiver, l’USDC est arrivé à Avalanche ! À partir d’aujourd’hui, les entreprises et les utilisateurs peuvent désormais effectuer des transactions USDC natives presque instantanément via la blockchain rapide, peu coûteuse et respectueuse de l’environnement.