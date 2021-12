Avalanche, les jetons de couche 1 ont grimpé en flèche en novembre alors que les frais Ethereum conduisaient à la compétition

« La quantité de battage médiatique, ainsi que les projets en cours de construction dans les espaces métavers, jeux et NFT, est haussier pour ces chaînes de blocs conçues pour créer des dapps », a déclaré Alexandre Lores, analyste chez Quantum Economics. NFT fait référence à des jetons non fongibles, qui peuvent représenter un intérêt pour des biens, des vêtements, des armes ou d’autres objets dans les jeux et les mondes de réalité virtuelle. Une dapp est une application décentralisée construite sur une blockchain, telle que des plateformes automatisées de prêt et de trading de crypto-monnaie.

