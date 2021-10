Avalanche multinationale à l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

Diversité et alternatives dans le Estrella Damm Dames Ouvertes présenté par la Catalogne, tournoi de Tour Européen Dames tenue dans le Club de Terramar de Sitges dont la première journée s’est terminée par une danse des drapeaux en tête du classement. Douze golfeurs de douze pays différents occupent cet espace privilégié, autre exemple de la qualité et de la variété des joueurs présents sur le roster international de cet événement. En face, les Swazi Nobuhle Dlamini et l’écossais Kelsey Macdonald avec 68 coups, tandis que le premier espagnol est Navarre Maria Hernandez, deux coups à la tête.

La justesse du classement et la modération des résultats en disent long sur le caractère de cette nouvelle version du Golf de Terramar, siège social rénové avec un nouveau lac qui influence la première partie du parcours et considérablement allongé par rapport à 2019. Malgré tout, bon nombre de golfeurs du Tour Européen Dames a réussi à battre la paire au premier tour, et même certains, comme le co-leader Nobuhle Dlamini, ils se sont avérés avoir rapidement maîtrisé les nouveaux trous du parcours. Avec trois birdies consécutifs sur les trous 2, 3 et 4, tous renouvelés récemment, il réalise un brillant départ qui l’amène à signer le meilleur tour de la matinée, déjà égalé en équipe du soir par Kelsey Macdonald. L’Argentine complète le podium international Maggie mijoter, onzième du Course vers la Costa del Sol, et le belge Manon de Roey.

« J’adore ce golf. Il a de beaux trous et je peux le voir. Les nouveaux trous, de un à six, sont très bons et ont un super design », a récapitulé le joueur de Eswatini.

En ce qui concerne les Espagnols, Maria Hernandez, le meilleur des nôtres dans le Course vers la Costa del Sol 2021, a battu la route de Sitges dans un tour ordonné qui s’est terminé avec 70 coups, seulement deux des leaders, en cinquième position.

« La vérité est que j’ai joué très régulièrement toute la journée sauf au trou 18, qui devait être un peu intéressant. La vérité est que c’est un très bon parcours avec les six nouveaux trous, et que les derniers trous se terminent à côté de la mer le rendent encore plus intéressant. C’est très agréable de jouer à domicile », a expliqué le Navarrais. « J’ai pris tous les greens sauf celui du 18e trou, j’ai eu des options de birdie, certains sont entrés, d’autres non et j’ai mis un super putt sur le 18e trou pour repartir avec un bon goût dans la bouche, mais Je n’ai vraiment pas eu d’ennuis Quel est le plus important”.

Espagnol débutants au LET

Jusqu’à six joueuses espagnoles ont aujourd’hui fait leurs débuts dans la première division du golf féminin européen. Marta Pérez de Valence, María Herráez de Madrid, Elena Hualde de Navarre, Marta Muñoz d’Avila et Paz Marfá et Nagore Martínez de Catalogne ont joué leur premier tour au Golf Terramar sur le Ladies European Tour, avec un mélange de sensations douces-amères. En tout cas, une expérience formatrice et sans aucun doute enrichissante pour tous.

Derrière, la malagueña Ana Peláez il a également terminé en dessous du pair et Patricia Sanz et Laura Gomez tableaux signés avec le terrain dans ce premier tour de la Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya.

