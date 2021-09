Avalanche passera-t-il devant Solana pour revendiquer une place parmi les dix premières crypto-monnaies

L’avalanche était en hausse de près de 90 % au moment de la publication la semaine dernière. Alors que la pièce classée 11e par capitalisation boursière a atteint un autre sommet historique de 75,4 $, les spéculations sur l’alt faisant une entrée étoile dans le top 10 des pièces se sont intensifiées. En dehors de cela, le battage médiatique d’Avalanche n’était pas le sien, car les analystes du marché ont comparé sa trajectoire à celle de Solana, mais était-ce si mauvais pour AVAX ?

Tueurs d’Ethereum en train de tuer ?

Comme AVAX a vu un autre ATH au moment de la publication, la trajectoire de l’alt a été comparée à celle de Solana. Cependant, après un rallye meurtrier, le marché de Solana semblait se refroidir, était-ce donc le bon moment pour qu’un autre tueur d’Ethereum vole la vedette? Eh bien, cela en avait l’air, car la valeur d’Avalanche a bondi d’environ 250% au cours du mois dernier. AVAX avait une capitalisation boursière de plus de 15 milliards de dollars au moment de la rédaction.

Cette croissance explosive montrée par l’altcoin pourrait être attribuée à de nombreuses raisons, notamment des délais de traitement rapides et des tendances de croissance favorables pour les projets Defi et NFT au cours du mois dernier. Jeudi, la Fondation Avalanche avait également annoncé qu’elle avait conclu une vente de jetons privés de 230 millions de dollars à un grand nombre de sociétés d’investissement dans la blockchain, de fonds spéculatifs crypto, d’investisseurs providentiels et de family offices, dont Polychain Capital et Three Arrows Capital.

Une augmentation similaire de l’intérêt des institutionnels et des détaillants a été observée pour Solana lorsqu’elle a créé de nouveaux ATH il y a quelques semaines à peine. Mais cela a rapidement disparu du marché, car les données de Bybt ont montré que plus de 265 millions de dollars de liquidations de Solana ont été éliminés du marché depuis que SOL a atteint un sommet historique de 216 $ le 9 septembre.

Comme l’a souligné l’analyste Ali Martinez, les traders de Solana semblaient désespérés. Cependant, même si l’euphorie pour Solana s’était refroidie, elle avait presque doublé le volume d’échanges par rapport à Avalanche au moment de la rédaction. Cela laisse de côté la question d’AVAX renversant SOL, du moins à moyen-court terme. Mais qu’en est-il de cette trajectoire coordonnée mise en évidence par les deux pièces ?

AVAX et SOL peuvent avoir des destins similaires

Tout comme Solana, AVAX profitait également de volumes d’échanges élevés. Notamment, les trajectoires RSI des deux altcoins lors de la création de nouveaux ATH semblaient également similaires, notant des afflux élevés. L’avalanche a enregistré des volumes d’échanges élevés indiquant l’euphorie du marché, ce qui est attendu lors d’un cours ATH.

De plus, l’analyste Lex Moskovski a récemment souligné qu’AVAX se comportait comme SOL à 25 $, montrant une résilience impressionnante et des commandes en tête. Alors AVAX pourrait-il tracer une piste similaire et agir comme Solana ? Depuis 25 $, SOL a gagné près de 750 %. AVAX pourrait-il donc tracer une trajectoire de croissance similaire ?

En comparant les deux alts, il est à noter que plus de 225 projets sont en cours de développement sur la blockchain Avalanche. Tether en est aux premières étapes du lancement de l’USDT sur Avalanche. D’autre part, Solana est impliquée dans stablecoin USDC et FTX, qui choisissent toutes deux le réseau Solana pour ses capacités de règlement rapide. Sur ce front, les deux pièces semblaient bien performer.

On dirait que les prochains jours seront le facteur décisif pour AVAX s’il peut faire une entrée dans le top 10 des pièces et retourner SOL ou le rallye se tarira-t-il plus rapidement que prévu ?