Avalanche rejoint l’agrégateur DeFi OpenOcean pour apporter de la liquidité

Pour Hannah Perez

La solution qui relie CeFi et DeFi pour offrir les meilleurs taux de trading, OpenOcean, a ajouté les échanges décentralisés d’Avalanche pour fournir une plus grande liquidité.

Avalanche vient de devenir le dernier projet à rejoindre l’agrégateur financier décentralisé (DeFi), OpenOcean.

L’intégration signifie que OpenOcean s’est associé aux principaux échanges décentralisés d’avalanche (DEX), y compris Trader Joe, Pangolin et SushiSwap. L’objectif est de fournir aux clients un niveau de liquidité plus élevé, selon la plateforme.

Avalanche arrive à OpenOcean

Lancé en 2020, OpenOcean connecte les échanges décentralisés et centralisés sur leurs réseaux pris en charge, recherchant automatiquement les meilleures transactions. Depuis son lancement, la plate-forme a traité plus de 970 000 transactions et prétend avoir 270 000 adresses uniques actives, une estimation approximative du nombre d’utilisateurs dans le monde pseudonyme DeFi.

Selon le communiqué, le dernier L’intégration avec Avalanche permettra aux utilisateurs de ce réseau d’échanger différents actifs numériques en utilisant les meilleurs prix disponibles sur le marché, avec un minimum de risques de décalage. De son côté, la co-fondatrice du site, Cindy Ng, a expliqué que le mouvement se produit à la suite de la demande d’un nombre important d’utilisateurs :

Après que plus de 10 000 membres de notre communauté OpenOcean ont voté pour un ajout à Avalanche, nous avons écouté. Le protocole Avalanche et la communauté restent fidèles aux valeurs fondamentales de DeFi. Ce partenariat peut aider à réaliser notre vision d’intégrer les écosystèmes les plus utiles et les plus sûrs de DeFi.

Avalanche rejoint désormais les projets intégrés à OpenOcean, parmi lesquels : Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, ainsi que l’échange centralisé géant Binance.

Ces dernières semaines, Avalanche a mené plusieurs développements majeurs, dont le lancement d’un pont d’interopérabilité avec l’écosystème Ethereum. Plus récemment, la Fondation Avalanche a annoncé un programme d’incitation de 180 millions de dollars US pour amener les plates-formes DeFi sur le réseau, une décision qui a fait augmenter le prix du jeton natif AVAX.

