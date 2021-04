Avalara acquiert des actifs de DAVO, qui aide les petites entreprises à automatiser la conformité à la taxe de vente

La société d’automatisation fiscale Avalara, basée à Seattle, a annoncé mardi qu’elle avait acquis des actifs de DAVO Technologies, une société qui aide les petites entreprises à automatiser les exigences quotidiennes en matière de taxe de vente.

DAVO, dont le siège est à Westbrook, dans le Maine, utilise une technologie qui se connecte automatiquement aux systèmes de point de vente pour extraire les montants de taxe dus, mettre de côté quotidiennement les fonds de la taxe de vente, conserver les fonds, puis déposer et payer leur taxe de vente lorsqu’ils le sont. due aux autorités fiscales nationales et locales. La société soutient plus de 4 000 petites entreprises aux États-Unis, y compris des cafés, des restaurants, des magasins de vélos et plus encore.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

«Avalara et DAVO sont des extensions naturelles l’une de l’autre; nos services sont complémentaires et nous pensons qu’il existe une opportunité immédiate de valorisation pour leurs clients et nos partenaires communs », a déclaré Jayme Fishman, vice-président directeur du développement de l’entreprise chez Avalara, dans un communiqué. «L’équipe DAVO a construit un excellent produit centré sur le client et nous sommes ravis de nous associer avec eux pour les aider à améliorer et à développer leurs capacités.»

Avalara a été sur une frénésie d’acquisitions ces derniers temps, rassemblant des sociétés telles que Business Licenses, Transaction Tax Resources et Impendulo Limited. Il a également annoncé l’acquisition d’INPOSIA Solutions; l’accord devait être conclu au premier semestre 2021.

La croissance du commerce électronique au milieu de la pandémie contribue à stimuler les affaires d’Avalara. Son chiffre d’affaires pour l’année 2020 s’est élevé à 500,6 millions de dollars, en hausse de 31% d’une année sur l’autre.