Avalara poursuit sa vague d’acquisitions avec l’achat de la société de conformité fiscale foncière CrowdReason

Le géant des logiciels fiscaux Avalara a fait une autre acquisition, annonçant lundi qu’il avait acheté le développeur de logiciels de conformité fiscale CrowdReason Limited Liability Company. Avalara utilisera l’accord pour renforcer les offres liées à la gestion des documents, au contenu fiscal et aux déclarations de taxe foncière.

Plus tôt ce mois-ci, Avalara a acquis Track1099, qui aide les entreprises à gérer les exigences de dépôt de formulaire IRS. Les autres acquisitions récentes d’Avalara incluent DAVO Technologies, Business Licenses, Transaction Tax Resources, INPOSIA Solutions et Impendulo Limited.

En août, Avalara a ajouté 959,9 millions de dollars à son solde de trésorerie, son activité continuant de bénéficier du boom du commerce électronique et des obligations réglementaires croissantes. L’argent sera utilisé pour alimenter la croissance du logiciel d’automatisation de la conformité de l’entreprise qui aide plus de 30 000 entreprises dans 95 pays à gérer leurs ventes et d’autres types de taxes. Les clients comprennent des entreprises telles que Zillow, Pinterest, Converse, Roku, Thule et autres.