Avalara s’empare de près d’un milliard de dollars de titres de créance pour alimenter la croissance de son activité de logiciels de conformité fiscale

Avalara, basée à Seattle, reçoit une importante injection de liquidités alors que son activité continue de bénéficier du boom du commerce électronique et des obligations réglementaires croissantes.

Avalara a déclaré la semaine dernière avoir ajouté 959,9 millions de dollars à son solde de trésorerie après avoir émis une dette à court terme sous la forme de billets de premier rang convertibles, selon un dossier.

L’argent sera utilisé pour alimenter le logiciel d’automatisation de la conformité de l’entreprise qui aide plus de 30 000 entreprises dans 95 pays à gérer leurs ventes et autres types de taxes. Les clients comprennent des entreprises telles que Zillow, Pinterest, Converse, Roku, Thule et autres.

L’augmentation des achats en ligne provoquée par la pandémie et les nouvelles règles fiscales, ainsi que l’adoption continue des services cloud, ont contribué à fournir des vents favorables aux activités d’Avalara. Son action a été multipliée par plus de 3 depuis ses débuts sur le marché public en 2018, et a augmenté de plus de 30 % depuis mai. La capitalisation boursière de l’entreprise s’élève désormais à plus de 14 milliards de dollars.

Avalara a enregistré un chiffre d’affaires de 169,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021, en hausse de 45% d’une année sur l’autre, son taux de croissance le plus élevé depuis l’introduction en bourse de 2018.

Lors de l’appel des résultats avec les analystes, le PDG d’Avalara, Scott McFarlane, l’a qualifié de “trimestre de médaille d’or”. Il a déclaré que la vision de l’entreprise est de « faire partie de chaque transaction dans le monde ».

Pour ce faire, Avalara investit massivement dans de nouvelles technologies et de nouveaux produits, avec environ 25 % de ses employés travaillant dans la R&D. L’entreprise emploie plus de 3 330 personnes dans le monde.

« Nous pensons que nous sommes en train de devancer la concurrence et de conduire l’avenir de la conformité mondiale », a déclaré McFarlane.

Fondée en 2004, Avalara s’est également lancée dans une vague d’acquisitions ces derniers temps, rassemblant des sociétés telles que DAVO Technologies, Business Licenses, Transaction Tax Resources, INPOSIA Solutions et Impendulo Limited.

Pour l’ensemble de l’année 2021, Avalara s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 672 et 676 millions de dollars, contre 500,6 millions de dollars en 2020, et une perte d’exploitation non conforme aux PCGR entre 10 et 14 millions de dollars.