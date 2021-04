Avalon de Timo Tolkki annonce le nouvel album «The Enigma Birth» Feat. James Labrie, Fabio Lione

Frontiers Music Srl sortira le quatrième album de AVALON DE TIMO TOLKKI, “La naissance de l’énigme”, le 18 juin. De nouveau mettant en vedette une flopée de chanteurs invités talentueux, l’album montre à nouveau les compétences du maestro de la guitare finlandais. Aujourd’hui, le premier single de l’album, “Maître de l’enfer”, mettant en vedette le chanteur brésilien de la relève Raphael Mendes (ICÔNE DU PÉCHÉ) est sorti. Regardez la vidéo ci-dessous.

Au cours de l’année écoulée, Timo a commencé à travailler sur des chansons et une fois de plus connecté avec Aldo Lonobile (SPHÈRE SECRET, ARCHON ANGE, OBLIVION DOUCE) pour créer de la musique pour un nouvel album. Le nouveau record, “La naissance de l’énigme”, comme avec les précédents AVALON albums, présente un casting absolument impressionnant de chanteurs, y compris James LaBrie (THÉÂTRE DU RÊVE), Jake E (ex-AMARANTHE, CYRHA), Marina La Torraca (PHANTOM ELITE, QUITTER EDEN), Brittney Slayes (LIBÉREZ LES ARCHERS), Raphael Mendes (ICÔNE DU PÉCHÉ), Fabio Lione (RHAPSODY, ANGRA, IDOLE ÉTERNELLE), Caterina Nix (MAGIE DU CHAOS) et Youtube star de la voix Pellek.

Avec Lonobile superviser la production, les principaux travaux sur “La naissance de l’énigme” a été achevé à l’hiver 2020. L’album qui en résulte est encore une fois tout ce que l’on peut attendre de l’un des vrais maîtres de l’art. Vous avez TolkkiLes chansons rapides de la marque avec des accroches super accrocheuses, des chansons à mi-tempo exceptionnelles et quelques ballades de grande puissance ajoutées au mix pour un album merveilleusement équilibré.

Le concept du AVALON la série d’opéra de métal est née dans la seconde moitié de 2012 lorsque le compositeur, producteur et guitariste finlandais Timo Tolkki, l’une des véritables figures de proue du genre power metal moderne, a décidé d’aller de l’avant avec sa carrière aprèsSTRATOVARIUS. Il voulait travailler sur un projet qui lui permettrait d’exprimer sa créativité musicale dans le genre métal classique, tout en repoussant les limites.

Le premier album, “Le pays du nouvel espoir”, est sorti en mai 2013 et est entré dans les charts nationaux d’albums dans sept pays européens, dont un Top 10 dans Tolkkipays d’origine de la Finlande, la Finlande. L’album présentait des performances de nombreux chanteurs et musiciens de renommée internationale tels que Michael Kiske (HELLOWEEN), Elize Ryd (AMARANTHE), Russell Allen (SYMPHONIE X), Sharon Den Adel (WITHIN TEMPTATION), Tony Kakko (SONATA ARCTICA), Alex Holzwarth (RHAPSODIE), Jens Johansson (STRATOVARIUS, RAINBOW), et Derek Sherinian (FILS D’APOLLO, ex-DREAM THEATRE).

Tolkki a bientôt commencé le travail sur une deuxième version, “Anges de l’Apocalypse”, qui est sorti environ un an après ses débuts. Dans le deuxième chapitre, il a réuni le légendaire STRATOVARIUS “Dreamspace” lineup, avec une distribution vocale incroyable apparaissant, y compris Plancher Jansen (NIGHTWISH), Simone Simons (EPICA), Fabio Lione (IDOLE ÉTERNELLE, RHAPSODIE, ANGRA), David DeFeis (VIERGE STEELE), Zak Stevens (ARCHON ANGEL, SAVATAGE), Elize Ryd (AMARANTHE) et Caterina Nix (MAGIE DU CHAOS).

Timo a passé un peu de temps après la sortie du deuxième album, donc pour le troisième album, après consultation avec Frontières, il a été décidé d’un commun accord d’appeler le producteur Aldo Lonobile pour superviser l’enregistrement. Le nouvellement rafraîchi AVALON DE TIMO TOLKKI sortie qui a suivi, “Retour à Eden”, a été un succès retentissant. Il présentait à nouveau le son et les mélodies de marque de Tolkki dans ce style power metal parfait. La distribution vocale incroyable qui apparaît cette fois comprend un chanteur néerlandais de renom Anneke Van Giersbergen (ex-LE RASSEMBLEMENT), Zak Stevens (ex-SAVATAGE), Todd Michael Hall (RIOT V), Mariangela Demurtas (TRISTANIE, ARDOURS) et Eduard Hovinga (ex-ÉLÉGIE).

Liste des pistes:

01. La naissance de l’énigme (feat. Pellek)



02. Je viens de m’effondrer (feat. Caterina Nix)



03. Souvenirs (avec Caterina Nix, Brittney Slayes)



04. Maître de l’enfer (feat. Raphael Mendes)



05. Joli mensonge (avec James LaBrie)



06. Vérité (feat. Jake E)



07. Un autre jour (feat. Marina La Torraca)



08. Beauté et guerre (feat. Raphael Mendes)



09. Rêver (avec Fabio Lione)



dix. Le feu et le pécheur (feat. Jake E, Brittney Slayes)



11. Temps (feat. Marina La Torraca)



12. Sans crainte (avec Fabio Lione)

S’aligner:

Timo Tolkki – Guitare



Andrea Arcangeli – Basse



Marco Lazzarini – Tambours



Antonio Agate – Claviers, Orchestre

Guitares supplémentaires par Federico Maraucci et Aldo Lonobile

Chanteurs:

Jake E



Marina La Torraca



James LaBrie



Fabio Lione



Raphael Mendes



Caterina Nix



Pellek



Brittney Slayes