Musique Roxy ont eu une réputation internationale dès leurs débuts, fondée sur le succès et la renommée de leur art-rock supérieur dans leur Grande-Bretagne natale. Dès leur premier album éponyme de 1972, ils étaient en tournée non seulement au Royaume-Uni mais en Amérique.

Alors que les disques suivants renforçaient leur impact, le groupe a joué dans toute l’Europe, puis plus loin en Amérique du Nord et en Australie. Mais un seul de leurs albums a obtenu une certification de vente aux États-Unis. Le 2 décembre 1992, Avalon y est devenu disque de platine – une décennie après sa sortie.

Roxy a d’abord fait le Top 40 du Billboard 200 avec Country Life en 1975, qui a atteint la 37e place. Ils ne le referaient pas avant Manifesto en 1979, qui, bien qu’il soit généralement considéré comme l’une de leurs sorties les moins importantes au Royaume-Uni, est devenu leur record américain le plus élevé, à la 23e place.

Avalon de 1982 s’est avéré être le dernier album studio du groupe, bien que, comme nous le savons, ils se soient réunis à nouveau au cours des dernières années pour des tournées très réussies. Son son adulte doux était loin des origines énervées de Roxy, mais les valeurs de production supérieures de chansons comme « More Than This », « Take A Chance On Me » et la chanson titre étaient extrêmement populaires. Cela leur a donné leur plus grand impact, passant trois semaines au n ° 1 au Royaume-Uni et en tête des charts en Australie et au Canada.

Écoutez le meilleur de Roxy Music sur Apple Music et Spotify.

Aux États-Unis, l’album a culminé à la 53e place, mais a eu la plus longue durée de tous leurs albums là-bas, passant 27 semaines sur le palmarès Billboard. À la sortie d’Avalon, Roxy s’est concentré sur le Royaume-Uni et l’Europe pour le travail en direct, mais en avril et mai 1983, ils ont effectué une tournée en Amérique du Nord, dans une formation de huit musiciens, ce qui s’est avéré être la dernière activité du groupe en tant qu’enregistrement actif. unité. Le groupe se séparerait, mais l’album aurait une vie après la mort remarquable.

Avalon a ensuite offert à Roxy Music son premier album d’or aux États-Unis en décembre 1986, quatre ans et demi après sa sortie. Mais le disque a continué à se vendre même après cela, et a finalement obtenu sa certification platine de la RIAA pour un million d’envois aux États-Unis, dix ans et demi après sa sortie.

Achetez ou diffusez Avalon.