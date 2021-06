Avalon Young d’American Idol opéré d’un cancer du cerveau

ABC / John Fleenor Avalon Young, ancien concurrent d’American Idol, a subi une opération au cerveau

L’ancienne finaliste d'”American Idol” Avalon Young a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du cerveau fin 2020. L’artiste a annoncé en mai 2021 qu’elle devait subir une deuxième opération au cerveau.

Selon TMZ, Young a reçu un diagnostic de cancer du cerveau après avoir eu plusieurs problèmes médicaux en novembre 2020.

Après avoir visité l’hôpital en raison de ces problèmes, Young a découvert une grosse tumeur au cerveau et il a subi une intervention chirurgicale de 16 heures en février 2021 pour retirer la tumeur, et cette fois sa deuxième opération a eu lieu.

Young était finaliste de la saison 15 de “American Idol”.

La deuxième opération de Young a duré huit heures

Selon People, la deuxième intervention chirurgicale de Young a duré huit heures et était la deuxième des trois interventions chirurgicales possibles.

“La masse tumorale était très, très grande à l’époque et il était très important pour eux de sortir”, a-t-il expliqué à People avant la deuxième intervention chirurgicale. “Donc, avec cette deuxième intervention chirurgicale, ils veulent en retirer autant qu’ils le peuvent afin que lorsqu’ils continuent la radiothérapie et la chimiothérapie, ils aient une meilleure chance de tuer complètement tout le cancer qui s’y trouve.”

La jeune femme a également déclaré qu’elle essayait de rester positive, même si c’est parfois difficile.

“J’ai l’impression que je suis généralement en colère contre l’idée du cancer en général”, a-t-elle déclaré à People. « C’est dur de s’habituer au fait qu’à 26 ans, je gère ça, mais je vais me battre. On va s’en remettre et ce sera tout.”

Young a lancé un GoFundMe pour payer la chirurgie

Young a lancé une campagne de financement participatif GoFundMe pour l’aider à payer ses frais médicaux pour son diagnostic et sa chirurgie.

La campagne a un objectif initial de 250 000 $ et a collecté environ 87 000 $ au moment de la rédaction de cet article. La mise à jour la plus récente a été publiée le 29 mai 2021 et indiquait aux donateurs que Young était sortie de l’hôpital après une opération au cerveau de 8 heures « qui a enlevé une plus grande partie de la tumeur cancéreuse dans deux sections de son lobe temporal frontal gauche ».

La famille assistera au rendez-vous post-opératoire le 9 juin, lorsqu’elle apprendra les prochaines étapes du traitement du cancer, selon la mise à jour.

Même avec tout ce qui se passait dans sa vie, Young a pris le temps de sortir de la nouvelle musique. Young a sorti son EP, “Lush”, le 1er juin 2021.

Young a d’abord annoncé son diagnostic sur Instagram, puis a subi sa première intervention chirurgicale, qui a duré 16 heures.

“J’ai vraiment eu du mal à trouver la bonne façon de partager cette information avec les gens, mais je sais qu’il est temps que j’en parle”, a-t-il écrit en février. « En novembre 2020, j’ai commencé à avoir des crises partielles simples. Les médecins m’ont dit que c’était mon anxiété et ils m’ont donné des médicaments, les médecins homéopathes m’ont dit que j’avais un problème de sérotonine et ils m’ont donné des kilos de vitamines ».

La jeune artiste a ajouté qu’elle avait fait des analyses de sang et des tests, mais qu’il n’y avait aucun signe de problèmes, jusqu’à ce qu’elle subisse une IRM.

“Environ une semaine plus tard, le médecin m’a appelé pour m’informer que j’avais une tumeur massive de la légion dans le lobe frontal gauche”, a expliqué la jeune femme. “Ils ont dit que la taille était aussi grosse qu’une pêche et qu’elle nécessiterait une attention immédiate.”

