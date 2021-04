Avancez la mode vers le printemps – WWD

Les acheteurs qui recherchent des solutions de performance durables capables de résister aux éléments – que ce soit le confort dans les environnements chauds ou froids, la mèche de base ou la protection UV – peuvent se tourner Burlington, l’entreprise textile qui a récemment lancé sa technologie de répulsion durable PF Zero pour les tissus de vêtements haute performance. PF Zero est une finition déperlante à base d’eau sans fluorocarbone avec une durabilité exceptionnelle et une protection maximale pour garder les vêtements au sec dans des environnements imprévisibles.

PF Zero est loué pour sa durabilité et sa résistance à l’eau «inégalée» qui reste inchangée après 50 lavages.

Nelson Bebo, vice-président, Performance Fabrics, Burlington, a déclaré: «PF Zero offre le prochain niveau de performance durable aux technologies de tissu avancées de Burlington avec une finition sans PFAS offrant une répulsion supérieure qui peut être combinée avec d’autres technologies Burlington Labs – que ce soit un sensation de refroidissement activée par l’humidité, une technologie intelligente qui s’adapte à votre environnement chaud ou froid, anti-mèche basique ou protection UV. La vie peut être imprévisible. Les tissus PF Zero de Burlington vous offrent le confort et la confiance nécessaires pour tout affronter. »

Et passer à la vitesse supérieure nécessite presque toujours un nouvel ensemble brillant. Orvis a parlé à WWD de ses produits spécifiques aux femmes pour la pêche à la mouche, notamment son sweat à capuche Pro Sun pour femme, conçu comme un favori éternel pour les journées passées sur l’eau, son Sling Pack, un nouveau pack pour le printemps réalisé en collaboration avec Fishewear; et ses waders Pro pour femmes durables et respirants en Cordura, une nécessité pour la pêche à la mouche au printemps, à l’automne et par temps froid.

Mais si la randonnée autour du lac est plus votre truc, jetez un œil Keen’s dernier lancement de produit qui aborde «l’efficacité du mouvement». La Keen Bellows Flex est son premier flex intégré, créant moins de résistance et de flexion là où d’autres bottes se fissurent et s’affaiblissent avec le temps, a déclaré la marque. «Lorsque le pied est en mouvement, il y a un moment critique où le pied se comprime et l’utilisateur roule sur ses orteils. Cette zone de l’avant-pied est l’endroit où les bottes échouent après des années d’utilisation intensive. En ajoutant nos soufflets en accordéon à ce point de friction, Keen Bellows Flex fléchit plus facilement et dure plus longtemps – et une fois testé, il a fallu 60% d’énergie en moins pour se plier.

