Avancez prudemment avec VeChain, l’Altcoin de la chaîne d’approvisionnement

Avec l’effondrement du mois dernier maintenant complètement derrière nous, où se trouvent les meilleures opportunités dans l’espace crypto ? À l’heure actuelle, l’accent est mis en grande partie sur les altcoins à usage plus général avec des applications de finance décentralisée (DeFi) élevées. Mais qu’en est-il des altcoins de niche comme VeChain (CCC :VET-USD) ? Seraient-ce aussi des opportunités d’« acheter la baisse » ?

Source : Shutterstock

Pas si vite. Contrairement aux altcoins à usage plus général, qui ont été présentés comme “Ethereum (CCC :ETH-USD) tueurs », la blockchain de ce jeton peut être confrontée à un opérateur historique beaucoup plus insubmersible. Qu’est ce que je veux dire? La blockchain de VeChain offre une alternative au système de chaîne d’approvisionnement actuel. En utilisant la technologie du grand livre distribué, il cherche à décentraliser l’ensemble de cet écosystème.

Et, même s’il parvient à s’imposer comme alternative ? On peut se demander si l’utilisation accrue de la blockchain de ce nom entraînera une augmentation du prix de sa pièce. Cela peut limiter ses gains supplémentaires par rapport aux prix actuels (environ 10 à 11 cents). De plus, il y a toujours le risque qu’il retombe vers des creux antérieurs de moins de 1 cent.

Si vous pouvez vous permettre cette perte possible, il n’y a rien de mal à lancer les dés ici. Gardez simplement à l’esprit que cela ressemble à une situation à haut risque avec un potentiel de rendement pas si élevé.

VeChain peut-il perturber la gestion de la chaîne d’approvisionnement ?

C’est peut-être une évidence de faire référence à n’importe quel actif cryptographique comme un “pari”. Mais même des actifs numériques établis comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) sont très volatiles, avec des mouvements de prix qui peuvent être difficiles à prévoir. Pourtant, même dans une classe d’actifs aussi risquée, VeChain peut être encore plus long.

Pourquoi? La finance décentralisée s’est déjà avérée être un perturbateur possible du système financier traditionnel. Cependant, l’espace que la blockchain de ce jeton cherche à perturber est toujours un travail en cours.

Certes, comme Mark Hake d’InvestorPlace en a discuté le 18 mai, VeChain a déjà formé des partenariats avec des dizaines de parties prenantes importantes – des entreprises basées en Chine à plusieurs noms mondiaux bien connus comme BMW (OTCMKTS :BMWYY) et LVMH (OTCMKT :LVMUY).

Pourtant, comme l’a récemment dit Josh Enomoto d’InvestorPlace, il n’y a peut-être pas assez d’incitations financières pour que cette alternative fonctionne. Autrement dit, les mineurs facilitant la gestion de la chaîne d’approvisionnement sur la blockchain VeChain ne sont pas payés en dollars mais en VET-USD. Peu de gens sont prêts à travailler pour cette récompense hautement volatile et moins liquide.

Bien sûr, il est trop tôt pour dire si le cas haussier ou la prise baissière d’Enomoto se jouera. Mais, en pesant le risque par rapport au rendement potentiel à long terme, VeChain ne ressemble pas à quelque chose qui vaille la peine d’être tenté.

Sa blockchain pourrait décoller, mais pas son jeton

Le risque mis en évidence par Enomoto n’est pas la seule raison pour laquelle vous voudrez peut-être retenir le jeton de VeChain. La nature spécifique à l’utilisation de sa plate-forme est un autre facteur qui diminue son attrait pour l’investissement. Voici pourquoi.

Le terme « altcoin » est un fourre-tout pour tout actif crypto qui n’est pas BTC-USD. Vous pouvez diviser la catégorie altcoin en deux catégories.

Premièrement, il y a les pièces et les jetons avec une grande quantité de cas d’utilisation. Penser à Cardano (CCC :ADA-USD), Polygone (CCC :MATIC-USD), Solana (CCC :SOL-USD) et les nombreux autres prétendus « tueurs d’Ethereum ». Même s’ils ne supplantent pas l’ETH, ils pourraient continuer à s’apprécier à mesure que de plus en plus de transactions financières deviennent décentralisées.

Le deuxième est le groupe de pièces et de jetons conçus pour des utilisations plus spécifiques à l’industrie. VeChain est résolument dans cette catégorie, tout comme Ondulation XRP (CCC :XRP-USD) et Stellaire Lumens (CCC :XLM-USD). Les deux ont été conçus pour le transfert de fonds. Bien que la technologie derrière ces pièces de niche puisse être solide, elles peuvent également avoir beaucoup moins de place à gagner.

En effet, la demande pour leurs plates-formes peut être élevée, mais la demande de jetons natifs peut ne pas suivre. Dans le cas des réseaux Ripple et Stellar, il ne pourrait finalement être utilisé que pour payer des transactions. Et dans le cas de cette blockchain ? Vous pourriez affirmer que VeChain aura recours au paiement en stablecoins ou autres altcoins plutôt qu’en VET-USD.

Conclusion sur VeChain

Vous pourriez affirmer que la technologie de cette blockchain résoudra de nombreux problèmes qui affligent aujourd’hui la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, tous les paris sont ouverts si cela entraînera le décollage de son jeton natif à mesure que la plate-forme sera de plus en plus utilisée dans le commerce mondial.

Alors, quel est le meilleur coup avec VeChain ? Si vous n’avez aucun problème avec un jeu “tout ou rien” comme celui-ci, il n’y a rien de mal à plonger. Gardez simplement à l’esprit que, comme d’autres altcoins spécifiques à l’utilisation, son potentiel de gain peut être plus limité qu’avec plus général- en utiliser.

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune autre position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.