Avant Big Billion Days, Flipkart renforce son réseau du dernier kilomètre avec 1 lakh kiranas pour les livraisons de commandes

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Flipkart, propriété de Walmart, cherche à renforcer davantage ses capacités de livraison sur le dernier kilomètre. Avec son événement phare Big Billion Days au cours de la prochaine saison des fêtes qui approche à grands pas, la société a doublé son réseau de livraison de kirana avec plus de 1 lakh de magasins de commerce général locaux en tant que partenaires de livraison sur sa plate-forme. Dans le cadre du programme de livraison Kirana, les partenaires de Kirana livreront des expéditions pendant la saison des fêtes qui s’élevaient à plus de 10 millions de livraisons au cours de la saison de l’année dernière. Flipkart avait lancé le programme en 2019 pour aider les magasins et les magasins locaux à agir en tant que partenaires de livraison avec une formation d’une équipe dédiée chez Flipkart pour les aider avec les connaissances, l’expertise et la technologie nécessaires pour effectuer des livraisons.

«Grâce à une combinaison de leur présence hyperlocale et des innovations de Flipkart, le programme de livraison de kirana est devenu un formidable catalyseur pour renforcer l’écosystème de kirana dans le pays. Cela jouera un rôle central pour offrir une expérience de livraison plus rapide et personnalisée aux clients pendant cette saison festive et notre événement phare annuel, le Big Billion Days (BBD), et augmentera les revenus de ces partenaires Kirana », Hemant Badri, vice-président principal , Supply Chain chez Flipkart dans un communiqué. La société a déclaré que son programme avait connu une “croissance constante” au cours des trois dernières années et représentait actuellement près d’un tiers des livraisons de Flipkart effectuées en un mois. Au cours de l’année écoulée, Kiranas a enregistré une augmentation de près de 30% des revenus de livraison, selon Flipkart.

Mardi, la société de commerce électronique avait également annoncé son programme de vente directe au consommateur (D2C) appelé Flipkart Boost. En échange de frais de service, Flipkart a déclaré qu’il fournirait aux marques locales émergentes un soutien de bout en bout, y compris la planification, la publicité, le catalogage, la logistique, le contrôle de la qualité et le mentorat. Les marques seraient sélectionnées en fonction du potentiel de croissance, du taux de revenus durables, de l’accent mis sur la qualité, de l’engagement à créer une marque durable, d’un mix de produits solide et de l’orientation client. Les marques auraient également la possibilité de lever des fonds auprès d’investisseurs dans l’espace D2C, notamment A91 Partners, DSG Consumer Partners, Fireside Ventures, Matrix Partners India, Sequoia Capital India et Stellaris Venture Partners.

Le mois dernier, le directeur financier et vice-président exécutif de Walmart, Brett Biggs, avait déclaré que Flipkart continuait de connaître une forte croissance des ventes et une tendance à l’amélioration du nombre d’utilisateurs et de clients actifs mensuels. Walmart avait annoncé son deuxième trimestre de bénéfices pour l’exercice 22 le mois dernier. “Flipkart continue de générer une forte croissance de la GMV (valeur brute des marchandises) conformément à nos attentes élevées”, avait déclaré Doug McMillon, président et chef de la direction de Walmart lors de l’appel aux résultats.

