Avant Black Adam, 5 choses à savoir sur Intergang de DC Comics

Intergang suit sa propre religion dominée par le crime

Pour l’Intergang, le crime n’est pas seulement une occupation, mais un mode de vie. En dehors de leur équipement provenant d’Apokolips, l’outil le plus précieux du groupe est un livre intitulé Crime Bible, qui n’est en fait pas si différent de la Bible chrétienne en termes de contenu, mais réinterprète toutes ses histoires et enseignements comme une célébration du péché. au lieu de le condamner. Le livre est le texte officiel de la religion du crime – autrement connu sous le nom de “Dark Faith” – et a été introduit pour la première fois en 2006 pendant l’ère New 52.

J’ai mentionné plus tôt que Batwoman et Renee “The Question” Montoya ont déjà affronté l’Intergang, mais j’ai laissé de côté que la raison de leur conflit impliquait la Bible du crime, que le leader du syndicat, Bruno Mannaheim, a essayé d’utiliser pour créer un culte de serviteurs criminels à Gotham City. L’enquête conduit même Batwoman et The Question à croiser Black Adam et Isis (alias Adrianna Tomaz), qui ont également leur propre vendetta personnelle contre la Dark Faith.