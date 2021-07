Avant d’acheter les Final Fantasy Pixel Remasters, soyez averti de la façon dont Square Enix a traité les rééditions précédentes

En attendant que les Pixel Remasters se déverrouillent, j’essaie désespérément de réduire mes attentes.

Si vous êtes un fan de Final Fantasy, aujourd’hui est une occasion joyeuse. Ou ça devrait être, de toute façon. C’est le jour de la sortie des premiers titres dans le Série Final Fantasy Pixel Remaster, des rééditions très attendues et indispensables des six premiers titres de la série. Ce sont des classiques 2D bien-aimés qui ont été remasterisés et réédités auparavant, mais avec des résultats extrêmement mitigés. Les fans espéraient des versions parfaites et définitives.

Un nuage sombre plane cependant sur cette version – le traitement passé par Square Enix des rééditions de ses jeux classiques. Cela s’est produit tellement de fois maintenant qu’il est difficile d’indiquer un seul problème individuel – mais je peux au moins puiser dans les archives VG247 et signaler mon article furieux sur la version 2018 sans vergogne de Chrono Trigger et de la Version 2019 de Final Fantasy 9 qui m’a incité à demander “que faudra-t-il pour que Square arrête de publier de mauvaises reprises HD?”

Maintenant, le mérite est dû: Square Enix est en fait monté au créneau et a corrigé Chrono Trigger. Les commentaires cinglants ont été pris en compte et le jeu a été considérablement corrigé en six mois. Final Fantasy 12 a également bien fonctionné, son remaster HD étant modifié et corrigé sur toutes les plateformes – mais tous les jeux n’ont pas cette chance. En fait, dans les versions modernes des différents jeux Final Fantasy, il existe un niveau surprenant d’inégalité d’une plate-forme à l’autre. Certains obtiennent des corrections de bugs, d’autres non. Cela ressemble presque à de la chance.

Revenons à cette version de Final Fantasy 9 dont j’ai déjà parlé, par exemple. À la suite d’articles comme le mien et d’un tollé général, Square Enix s’est engagé à résoudre les problèmes les plus flagrants. Un correctif a été publié pour la PS4 afin de résoudre un problème évident, le fait que la musique de fond redémarre de manière agaçante après chaque bataille ou jeu de cartes. Dans un tweet de juillet 2019, Square Enix a également promis ce correctif pour Switch, Xbox, Windows et PC. Deux ans plus tard, cependant, il n’est toujours pas venu sur toutes les plateformes. Promesses non tenues, les versions Xbox One, Windows Store, iOS, Amazon Appstore et Square Enix Market comportent toujours des bugs corrigés sur d’autres plateformes.

Sur mobile, le problème est encore pire. Vous ne vous inquiétez pas des bugs toujours présents si vous ne pouvez pas du tout lancer le jeu – et FF9 est dangereusement cassé sur les systèmes d’exploitation plus récents. La version Android de FF9 a une note moyenne de 1,9 ; pas un score approprié pour un portage de l’un des meilleurs JRPG jamais réalisés qui n’a également que quelques années. La situation est similaire sur iOS.

Pour être juste, ce genre de choses se produit avec les jeux mobiles. La marche des systèmes d’exploitation n’est pas un problème à résoudre pour Square – mais également, ces ports à prix élevé ne sont pas sur le point d’être abandonnés, ou à tout le moins ils ne devraient pas l’être. La page de la boutique Google Play pour FF9 reconnaît le problème et promet “nous allons résoudre ce problème avec une mise à jour très bientôt”, – mais plus d’un an depuis qu’il a cessé de fonctionner, il reste cassé.

FF9 n’a pas été le seul à subir ce genre de traitement, et ce bilan pèse lourd sur l’esprit alors que nous arrivons aux nouvelles rééditions Pixel Remaster de Final Fantasy 1-6, avec les trois premiers atterrissant sur Steam et Mobile cette semaine . De nombreux fans se sont concentrés sur d’autres déceptions insignifiantes avec ces versions, telles que l’omission de contenu supplémentaire ajouté dans les ports ultérieurs de ces jeux, un choix de police horrible, des redessins de sprites qui divisent l’opinion (je pense qu’ils vont bien !), et un manque déconcertant de version console – et bien que toutes les préoccupations soient valables, je suis plus préoccupé par l’histoire de Square avec ce genre de rééditions.

J’espère que les ports de console viendront ; Square n’est pas stupide et n’a pas l’habitude de laisser de l’argent sur la table. Le problème de police est nul, mais sera probablement modifié avec succès par les utilisateurs de PC d’ici la fin de la semaine. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point les efforts récents pour rééditer les classiques ont été inégaux – et à quel point les correctifs et les correctifs pour ces problèmes restent dispersés et aléatoires. Il est vrai que beaucoup de ces problèmes ont été relativement mineurs, en particulier sur le papier – mais c’est un peu comme si l’on traitait certains des meilleurs jeux de tous les temps par un millier de coupures. Toutes ces petites choses s’additionnent, aussi mortelles qu’un millier d’épines de Cactuar s’abattant sur un aventurier sans méfiance pour un KO instantané.

Nous n’avons pas encore pu vérifier les Pixel Remasters pour examen, mais j’espère que ce sont de bons. J’ai tout traversé. Mais avant d’acheter… gardez à l’esprit comment se sont déroulées les cinq dernières années de rééditions. Tempérez vos attentes. En espérant que ces remasters inversent la tendance.