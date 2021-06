Avant de demander des déductions d’impôt sur le revenu de la section 80C, soyez conscient de ces conditions

Vous pouvez demander une déduction fiscale pour les cotisations versées sur votre propre compte PPF ainsi que sur le compte PPF de n’importe quel nombre de votre enfant et de votre conjoint.

Nous bénéficions tous d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais seuls quelques-uns savent que ces avantages sont assortis de certaines conditions. Parlons de ces chaînes.

Remboursement de prêt immobilier

L’avantage fiscal pour le remboursement du montant principal des prêts immobiliers est éligible à la déduction en vertu de l’article 80C, mais la déduction n’est disponible que pour les prêts immobiliers contractés pour l’acquisition d’une propriété résidentielle et également auprès d’entités spécifiées, y compris les banques et les sociétés de financement du logement . En revanche, la déduction des intérêts en vertu de l’article 24(b) est disponible pour l’argent emprunté à quiconque, y compris vos amis et parents. La déduction des intérêts u/s 24(b) est disponible même pour l’argent emprunté pour la réparation, la rénovation de toute propriété, y compris une propriété commerciale.

De plus, l’avantage fiscal dont vous bénéficiez en vertu de l’article 80C est annulé et le remboursement d’impôt dont vous avez bénéficié les années précédentes est ajouté à votre revenu si vous transférez la maison dans les cinq ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la possession est prise. Il n’y a pas de disposition similaire pour le renversement des intérêts en cas de transfert ultérieur de votre maison. De même, il n’y a pas de possibilité de reprise des prestations si vous remboursez par anticipation votre crédit immobilier dans les cinq ans.

Prime d’assurance-vie

La déduction pour prime d’assurance-vie est disponible sur les polices d’assurance souscrites sur votre propre vie ainsi que sur la vie de votre conjoint et de vos enfants. Il n’y a aucune restriction quant au nombre d’enfants pour lesquels vous pouvez bénéficier de cette prestation. Par ailleurs, aucune condition de dépendance financière de vos enfants n’est attachée pour bénéficier de cette déduction. Ainsi, les parents retraités peuvent optimiser leur sortie d’impôt en payant la prime d’assurance-vie de leurs enfants salariés dont le panier d’articles disponibles en vertu de l’article 80C est dépassé.

En revanche, les enfants ne peuvent prétendre à des avantages fiscaux pour le paiement des primes d’une police d’assurance-vie souscrite sur la vie de leurs parents, même s’ils sont financièrement à charge. Un HUF peut également réclamer les avantages fiscaux pour la prime payée pour la police sur la vie de l’un de ses membres.

La prime jusqu’à 10% de la somme assurée n’est autorisée que et la prime excédentaire n’est pas éligible à un remboursement d’impôt alors qu’en cas d’argent reçu sur les polices d’assurance-vie d’une compagnie d’assurance pendant la durée de vie de l’assuré est imposé si la prime payée pour la police dépassé 10 % de la somme assurée même pendant un an pendant la durée de paiement de la prime. Ainsi, bien qu’une déduction allant jusqu’à 10 % soit disponible en vertu de la section 80C au cas où la prime d’une police est supérieure à 10 %, l’exemption en vertu de la section 10 (10d) est perdue si la prime dépasse 10 % pour une année quelconque.

Il existe une disposition pour l’annulation des avantages dont vous avez bénéficié plus tôt si vous résiliez ou laissez votre police d’assurance-vie expirer avant la fin des deux ans. Dans une telle situation, les déductions autorisées les années précédentes sont ajoutées l’année au cours de laquelle la police expire et aucune déduction n’est autorisée pour cette prime cette année-là.

Cotisations PPF

Vous pouvez demander une déduction d’impôt sur le revenu pour les cotisations versées sur votre propre compte PPF ainsi que sur le compte PPF de n’importe quel nombre de votre enfant et de votre conjoint. Bien que HUF ne puisse pas ouvrir un compte PPF à son nom, il peut demander une déduction pour la contribution versée au compte PPF de l’un de ses membres. Étant donné que les cadeaux à votre enfant et à votre conjoint sont exonérés en vertu de l’article 56 (2) et que les dispositions relatives au clubbing n’ont aucun impact car les intérêts sur le PPF sont exonérés, vous pouvez utiliser le compte PPF pour minimiser efficacement vos dépenses fiscales et transférer vos actifs à votre conjoint. Cela aidera également vos enfants à se constituer un corpus pour leur avenir. Veuillez noter que selon le régime PPF 2019, vous ne pouvez pas cotiser plus de Rs 1,50 lakh sur votre compte PPF et le compte PPF de vos enfants mineurs pris ensemble. Cependant, la restriction de Rs 1,50 lakh ne s’appliquera pas aux cotisations versées sur le compte PPF de votre conjoint et de votre enfant majeur.

Le compte PPF a une durée initiale de 15 ans, mais cela peut être prolongé pour un bloc de cinq ans à la fois pour un nombre illimité de fois.

Frais d’études

Vous pouvez demander une déduction pour les frais de scolarité payés pour vos enfants, mais uniquement pour deux enfants pour une éducation à temps plein en Inde. Donc, si vous avez plus de deux enfants, bien que la déduction pour les autres enfants ne puisse pas être réclamée par vous, mais votre conjoint peut le réclamer s’il est également contribuable.

Dépôts dans le cadre du régime des personnes âgées/dépôt fixe d’économie d’impôt

Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux en versant de l’argent dans le Plan d’épargne pour les seniors (SCSS). Ce compte a une période de blocage de cinq ans et devient imposable s’il est retiré plus tôt. Cependant, tout argent reçu à la clôture du compte en raison du décès du titulaire du compte avant même cinq ans est entièrement exonéré.

Cotisations ELSS

Les investissements dans l’Equity Linked Savings Scheme (ELSS) sont éligibles aux avantages fiscaux en vertu de l’article 80C. C’est le seul produit d’investissement qui a la plus faible durée de détention requise de trois ans. Dans le cas où l’investissement dans ELSS est effectué par le biais du Plan d’investissement systématique (SIP), chaque tranche de SIP est traitée comme un investissement séparé et la période de blocage est calculée en conséquence. Vous bénéficiez d’une exonération initiale d’un lakh sur les bénéfices réalisés lors du rachat d’ELSS ainsi que sur les plus-values ​​à long terme réalisées sur tout produit d’actions sur lequel STT a été payé.

Je suis sûr qu’avec cet article, vous avez pris connaissance des différentes conditions liées à la déduction de l’article 80C.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement et peut être contacté à jainbalwant@gmail.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.