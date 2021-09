“Avant de mourir, je veux te voir au Sporting”

SOUS SERMENT a partagé “Pneumonie”, le troisième single de son septième album à venir, “Voyeuriste”, sortie prévue le 14 janvier 2022 via Records intrépides. “Pneumonie” est un voyage sonore et lyrique à travers la mort, en partie inspiré par le décès du guitariste Tim McTaguele père de. Pointant à un peu plus de sept minutes, […] More