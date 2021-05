Avant de mourir, la juge SCOTUS Ruth Bader Ginsburg s’est prononcée publiquement contre le collège électoral ⋆ .

Tu n’as même pas besoin de dire son nom en entier.

Trois petites lettres feront l’affaire.

RBG

Non seulement nous la connaissions tous, mais nous l’aimions tous.

Elle représentait la dignité, le travail acharné, le respect et les rêves audacieux de tant d’Américains. Elle était la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et elle était une vraie méchante.

En dehors de ses fonctions principales à la plus haute magistrature, l’honorable Ginsburg était une conférencière très recherchée dans des établissements de renommée mondiale, des organisations réputées et des établissements d’enseignement supérieur.

À une de ces occasions en 2017, Ginsburg était l’invité principal d’un forum de l’Université de Stanford. Elle a parlé devant une maison complètement bondée.

Au cours de ce discours, la justice toujours éloquente mais directe a évité de parler des candidats du président Trump à la Cour suprême, qui comprenaient à l’époque Neil Gorsuch, mais elle avait un langage fort sur d’autres sujets.

Selon CBS News, Ginsburg a profité de cette occasion pour faire part de ses griefs à notre Congrès ultra-partisan.

Elle a déploré le fait que rien de positif ne vienne d’un groupe d’hommes et de femmes plus dévoués à voter selon des principes partisans qu’à faire le bon travail du peuple américain et pour lui. L’œuvre de sa vie pour défendre la justice et instiller l’égalité, semble-t-il, réduite aux lignes de parti par le Congrès des États-Unis.

La célèbre juge a noté lors de ce discours qu’elle aspirait à un jour où [Congress] travaillait pour le bien du pays et pas seulement selon les principes du parti. Si seulement.

Mais peut-être l’idée la plus provocante que Ginsburg a suggérée dans ce discours, et celle qui est plus pertinente que jamais, était liée au collège électoral.

En effet, le système même qui a été conçu pour protéger les intérêts des petits États et des zones rurales, qui était censé empêcher le pouvoir d’être isolé ou confiné aux centres urbains très peuplés, a maintenant conduit à la perdant du vote populaire remportant la présidence à deux reprises dans l’histoire récente. Et nous voyons à quel point cela fonctionne bien pour nous maintenant.

De toute évidence, ce résultat est encore frais dans nos esprits depuis 2016, lorsque Hillary Clinton a remporté le vote populaire d’environ 3 millions, mais a quand même perdu le vote du collège électoral – et finalement la présidence. La perspective que cela se reproduise est terrifiante.

Dans ce discours, Ginsburg a poursuivi en disant qu’elle aimerait changer ce qu’elle prétendait être un système de collèges électoraux dysfonctionnel.

Alors que ses paroles ont envahi les 1200 personnes présentes et qu’elles ont contemplé la réalité d’un FONCTIONNEL système, des applaudissements tonitruants ont éclaté et ont rempli l’air, et ont continué, encore et encore.

Ici, dans cet extrait du rapport de CBS News, nous pouvons trouver un exemple brillant de la raison pour laquelle tant de gens adorent cette matriarche fougueuse de la Cour suprême:

Ginsburg n’a montré aucun signe de ralentissement et a déclaré qu’elle avait un entraîneur personnel qui la guidait à travers des séances d’entraînement d’une heure comprenant des pompes et des poids. Elle a dit que la famille joue un grand rôle dans sa vie et qu’elle n’admet pas sa défaite. «L’attitude est que je vais surmonter cela quoi qu’il en soit», a-t-elle déclaré.

Ruth Bader Ginsburg est décédée le 18 septembre 2020 à 87 ans.

Son sort tenace pour la justice et sa volonté de mener le bon combat – tout en se tenant derrière ces perles infâmes – continueront de vivre, d’inspirer et de changer le monde pour les générations à venir.

J’aime cette femme.

