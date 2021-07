16/07/2021 à 19:17 CEST

Ceballos vivra dans les prochaines semaines l’une des expériences les plus mémorables, en jouant aux Jeux Olympiques. Et avant de se rendre au rendez-vous à Tokyo, il s’est souvenu avec envie de sa première étape dans l’élite avec le Real Betis Balompié à un moment où son avenir reste incertain.

A 24 ans, la route est encore très longue. Cependant, il se souvient avec émotion de son enfance et du début de sa carrière en portant la chemise verdiblanca : “C’est le club qui m’a fait grandir en première division, celui qui m’a donné l’opportunité d’être le footballeur que je suis et pour moi c’est toutou “, expliqua-t-il.” Je l’ai dit et je le souligne encore, Je suis sûr qu’avant de prendre ma retraite, je jouerai à nouveau pour le Betis“, a-t-il souligné.

Le footballeur du Real Madrid continue de suivre l’équipe de près : “En Angleterre, j’ai vu tous leurs matchs et s’ils coïncidaient avec les miens, je les enregistrerais pour les voir plus tard. J’aime voir des joueurs comme Juan Miranda sortir de la carrière et avoir une projection comme la mienne. ¿Que pourrais-je vous dire sur le Betis ? Que je leur dois tout et que mon amour est unique“,

La saison sous les ordres d’Ancelotti

Malgré la nomination du nouveau directeur le mois dernier, ils n’ont pas encore échangé de mots. Et le footballeur exclut une nouvelle mission : “TJ’ai les mêmes opportunités que lorsque Zidane était car cela dépendra de ce que je veux faire et de l’avis de l’entraîneur », a-t-il déclaré, « Avec Carletto je n’ai pas eu l’occasion de parler, mais quand nous le ferons, nous serons très clairs tous les deux. Mon objectif est de jouer pour le Real Madrid et il me reste deux ans de contrat“, il prétendait.

Contester une Eurocup

De plus, il attend avec impatience les Jeux qu’il disputera à partir du 23 juillet à Tokyo : « C’est une compétition qui sort de l’ordinaire. C’est différent des Coupes d’Europe et des Coupes du monde car ici, vous devez répondre à d’autres exigences et, bien sûr, que les blessures vous respectent et que l’entraîneur puisse compter sur vous. Ce n’est pas facile, mais je pense que c’est mérité”, a-t-il conclu.