Avant de quitter ses fonctions, Donald Trump a commencé à se référer à ceux qui s’opposent à lui « racaille humaine » ⋆ .

Le président Trump utilisant Twitter (dont il est désormais définitivement banni) comme sa propre plate-forme personnelle pour attaquer presque n’importe qui et tout le monde n’était certainement pas une nouvelle notable.

Mais avant son interdiction, dans une humeur particulièrement pleurnicharde, semble-t-il, il s’en est pris à un membre de son propre parti, qualifiant les républicains de «Jamais Trump» de «racaille humaine» dans une tirade sur Twitter.

Trump a tweeté: “Les républicains Never Trumper, bien que sur des respirateurs avec peu de restes, sont à certains égards pires et plus dangereux pour notre pays que les démocrates à ne rien faire”, a tweeté Trump. « Attention à eux, ce sont de l’écume humaine ! »

Maintenant, nous sommes habitués à la marque spéciale de tweets de colère de Trump, mais cela semblait encore plus fougueux que la normale.

Il dirigeait très probablement cette diatribe vers des personnalités comme Mitt Romney et d’autres membres du parti qui n’ont pas pris la défense du président dans le cadre de l’enquête de destitution.

Le président a expliqué EXACTEMENT ce qu’il ressentait pour les républicains «Jamais Trump» dans toute une série de tweets délirants et délirants.

Le deuxième de ces tweets était destiné à l’avocat John Bellinger, qui représentait l’ambassadeur par intérim en Ukraine, Bill Taylor, lors de sa récente déposition.

Trump a tweeté : « Never Trumper, le républicain John Bellinger, représente le diplomate Never Trumper Bill Taylor (que je ne connais pas), lors d’un témoignage devant le Congrès !

Il a ajouté : « Est-ce que quelqu’un pense que c’est juste ? Même s’il n’y avait pas de contrepartie, je suis sûr qu’ils aimeraient essayer. Pire que les démocrates !

Pour son quatrième tweet, il a déclaré: «Ce serait vraiment formidable si les gens au sein de l’administration Trump, tous bien intentionnés et bons (j’espère!), Pouvaient arrêter d’embaucher des Never Trumpers, qui sont pires que les démocrates Do Nothing … Rien le bien viendra jamais d’eux !

Comme prévu, les utilisateurs de Twitter avaient BEAUCOUP à dire en retour.

L’auteur James Gleick a tweeté : « Le chef de la nation décrit les opposants politiques de son propre parti : « une racaille humaine ». Je ne peux pas m’y habituer. Les despotes de Tinpot parlent ainsi. Hitler et Mussolini parlaient ainsi. Aucun président américain, jamais auparavant.

Le chroniqueur conservateur bien connu Jonah Goldberg a tweeté : “C’était scandaleux pour Hillary Clinton de parler de personnes avec lesquelles elle n’était pas d’accord politiquement” déplorable “!” Mêmes personnes : « Hourra pour Trump appelant les gens qui ne sont pas d’accord avec lui » racaille humaine ! « »

Le journaliste Jay Nordlinger a ajouté : « Si un président démocrate qualifiait ses détracteurs et ses opposants de « racaille humaine », nous tous, conservateurs, dirons que c’est scandaleux et inquiétant de la part d’un leader dans une démocratie.

Nous dirions que cela faisait penser aux communistes, aux fascistes et à d’autres types similaires. Que disons-nous maintenant ? »

Une personne, du compte Truth Writer, s’est demandé pourquoi le tweet n’était pas considéré comme allant à l’encontre des politiques de Twitter sur la violence, notant que la violence semblait être l’intention du président, en disant : « Trump appelle les républicains qui s’opposent à lui » humain racaille », qui est le langage du génocide. Il a épinglé le tweet dans le but d’inciter à la violence… »

Même avec tous les contrecoups de ses commentaires, Trump refuse de s’excuser pour les remarques “d’écume humaine”.

Beaucoup dans son camp ont justifié son explosion critique contre les “Never Trumpers” mais là encore, il semble qu’il s’est entouré d’un entourage de personnes qui hochent la tête et sourient à peu près n’importe quoi.

