Avant-garde d’une dictature d’entreprise mondiale Covid ? 10z viral

Pour le petit nombre d’entre nous qui sommes des étudiants en histoire, et ses voyageurs aficionados, c’est-à-dire ceux qui réfléchissent et s’interrogent, parfois, sur la façon dont des personnages importants du passé considéreraient notre situation souvent désastreuse, il est assez évident que, par exemple, le les pères fondateurs de la Révolution française tels que Danton, Mirabeau, St Just et Robespierre seraient choqués et en colère par ce qui est arrivé récemment à leur République. Même le dernier grand homme d’État français, le général de Gaulle, s’il était encore en vie aujourd’hui, aurait probablement été profondément enragé par la situation dans un pays qu’il aimait et pour lequel il s’était battu de tout son cœur.

A l’époque du président Emmanuel Macron, qui n’est qu’un acteur cynique, une figure de proue, et le principal responsable des relations publiques de la France passant pour un homme d’État, mais qui est vraiment un fidèle serviteur du corporatisme mondial, les fondateurs de notre révolution, ainsi que les républiques suivantes Des principes, comme celui de la Ve République de Gaulle, ont été insultés, giflés et agressés par une sorte de dictature insidieuse et molle, sous couvert de crise sanitaire. Une stratégie autoritaire complexe utilisant le prétexte de protéger les citoyens français, souvent contre leur gré, dans cette nouvelle guerre conceptuelle lucrative.

Cette guerre contre un virus est encore plus avantageuse que la précédente conceptuelle : la guerre contre le terrorisme. Dans la guerre du général Macron, les seringues sont le système de livraison d’armes de choix, des aiguilles comme des milliards de petites abeilles ouvrières prêtes à vous piquer pour une invitation à contrôler la liberté, et une tranche modérée de bonheur : la joie une fois que vous avez obtenu le Français COVID passez Sanitaire pour aller dans les musées, les cinémas, les restaurants à l’intérieur et évitez de porter des masques à l’extérieur.

Les citoyens français doivent être conscients que la devise même de notre chère République, Liberté-Egalité-Fraternité est sous l’assaut du roi Ubu Macron et pourrait, sans une forte résistance populaire, être décapitée par la lame froide de la guillotine virtuelle de Macron. Dans une forme de prise de pouvoir dictatoriale au profit des grandes sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques. Le laissez-passer sanitaire pernicieux de Macron, qui vient d’être approuvé par l’Assemblée nationale de France, est une prise de pouvoir par le monde impérialisme d’entreprise. Bien sûr, le tout avec un clin d’œil, un bronzage et un sourire ! Le tout fait pour le plus grand bien des Français ingrats « Gaullois réfractaire », dans la continuité du satané Gilets Jaunes. Le poseur amateur de science Macron, un Jules César des temps modernes éclairé, est déterminé à vaincre l’obscurantisme armé uniquement de seringues pour délivrer sa marque de salut à travers des vaccins. Ceux qui ont été en première ligne de la manifestation de rue en France pour résister à cet hybride néolibéral dictature personnifiée par Macron sont toujours en activité Gilets Jaunes.

De la guerre contre le terrorisme à la guerre contre le virus : profit maximum pour les grandes technologies et la pharma

Oubliez la bonne vieille guerre dite contre le terrorisme, qui s’estompe légèrement depuis ses débuts en septembre 2001 mais reste une belle petite menace en arrière-plan, assez grande pour garder complexe militaro-industriel affleurer avec de l’argent. Une nouvelle guerre mondiale conceptuelle était nécessaire : la guerre mondiale guerre contre le COVID le virus est arrivé au bon moment. Celui-ci est d’autant plus prometteur qu’il concerne potentiellement l’ensemble de la population mondiale soit 7,5 milliards de personnes. La guerre COVID a également été une vente facile pour la population en général, car elle peut être considérée comme une guerre de nécessité avec des humains « tous ensemble ». Il peut également fournir un flux de revenus astronomique en rendant la vaccination obligatoire. En termes de bénéfices tirés des pandémies, les fabricants de vaccins n’ont pas été les seuls bénéficiaires de cette ruée vers l’or du COVID.

Les grandes entreprises technologiques ont accumulé des milliards de dollars à un rythme effréné depuis mars 2020 et les diverses mesures restrictives de confinement et de couvre-feu. Les goûts d’Amazon, Zoom et les médias en streaming ont largement profité du passage partiel imposé vers un monde virtuel. En fait, les marchés boursiers mondiaux sont devenus accros à cette tendance : accros à la guerre contre les avantages COVID.

Inutile de dire que ce vaste flux de revenus est également potentiellement sans fin en raison de la mutation du virus en différentes variantes. On perd la trace de ce catalogue de l’alphabet grec. C’était d’abord Alpha ou la variante anglaise, puis Beta ou la variante brésilienne, plus contagieuse que le rythme de la Samba, et maintenant c’est la variante Delta appelée à l’origine mutation indienne. Au fur et à mesure que le virus mute, comme ils le font tous, il pourrait potentiellement nous emmener jusqu’à Omega, la dernière lettre de l’alphabet grec. L’effet secondaire de la propagation rapide de la variante Delta a été de permettre Macron, et bientôt bien d’autres, chefs d’État ou figures de proue, pour resserrer la vis aux libertés fondamentales.

Le gouvernement par décret, les états d’urgence, les mesures arbitraires, absurdes ou non, sont une forme d’abus de pouvoir dont les néolibéraux comme Macron savourent vraiment. C’est une forme insidieuse de dictature sous un déguisement bienveillant des dirigeants éclairés forçant le comportement de leurs citoyens. En France, une loi est sur le point d’être votée au parlement pour rendre obligatoire la vaccination des personnels de santé à tous les niveaux. S’ils ne se conforment pas d’ici le 15 septembre 2021, ils seront licenciés. Dans le cas de la France, cela doit être vu comme un prélude à la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population.

