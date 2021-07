Avant il n’était pas tellement jugé, il était seulement apprécié : Ana Torroja – El Sol de México

Ana Torroja trouve cette interview amusante lorsqu’on lui demande pourquoi beaucoup de choses qui sont dites et faites dans le monde aujourd’hui ont une « bouffée conservatrice ». Pas étonnant : la voix de Mecano trouve ironique qu’il y a 40 ans, tout était moins prude qu’aujourd’hui.

Bien qu’elle ne se considère pas très nostalgique – Ana est un arbre avant tout : elle vit dans l’ici et maintenant -, il lui manque certaines choses des années 80 glorieuses et libertines : « La vraie liberté, la liberté d’expression, d’action, de pensée , liberté de création. Avant il n’y avait pas tant de labels, tu ne jugeais pas tant, tu t’amusais juste », raconte-t-il. Le soleil du Mexique.

Ces mots expliquent sa bonne humeur lors de l’entretien. D’une manière ou d’une autre, Ana est revenue à cette liberté, accompagnée de ce qui, pendant de nombreuses années, a-t-on dit, était sa rivale : l’Alaska.

Au début des années 1980, tout en Espagne avait soif de liberté après tant d’années de franquisme. Un régime de discours homophobes, racistes et conservateurs, qui proclamait n’aimer que Dieu et Francisco Franco, a fait grandir les jeunes au milieu d’une répression sexuelle et culturelle sans précédent.

Mais à un moment donné, la gueule de bois est venue de cette ivresse de droite. Et puis la liberté a pris plusieurs formes. Comme celui d’Alaska, le reptile du sous-sol ; ou celle d’Ana, la douce chanson pop du moineau. Tous deux, bien que différents, se firent entendre. Et comment.

« Nous nous sommes toujours admirés et aimés. Nous avons décidé de faire cette collaboration pour faire taire les rumeurs et réfuter la légende de la rivalité, car il n’y en a jamais eu », explique l’ancien chanteur de Mecano à propos de Hora y Cuarto, une chanson qui a surpris, surtout, ceux qui ont grandi parmi les mythe de l’antagonisme mortel entre Mecano et Alaska et Dinarama, deux des groupes les plus emblématiques de la Movida Madrileña.

La vidéo de la chanson a été enregistrée à La Vía Láctea, l’un des bars les plus populaires pour les artistes de la Movida Madrileña. Un véritable coin de culte des jeunes situé dans le quartier de Malasaña, où ont défilé des gens comme Pedro Almodóvar, Fabio McNamara, Antonio Vega, Carlos Berlanga, l’Alaska même et, bien sûr, Nacho et José María Cano, les frères fondateurs de Mecano. “Tout le monde passait par là. Entrer pour enregistrer dans cet endroit, c’était comme faire un voyage dans le temps”, se souvient Torroja, qui ne s’est jamais senti méprisé pour venir d’un environnement beaucoup plus pop. “J’aimais ce monde souterrain, mais n’y croyez pas : ce n’était pas si différent de celui d’où je venais.”

La vérité est qu’Ana et Alaska sont unis par la même impulsion : la liberté absolue d’être ce que vous voulez être. Une conviction qu’ils entretiennent depuis de nombreuses années dans chacune de leurs chansons.

“Je fais partie de la communauté LGBT même si je suis hétérosexuel”, déclare Torroja. “C’est quelque chose que je partage avec l’Alaska.”

Pour la chanteuse madrilène, appartenir à la communauté LGBT n’est pas une question d’identité sexuelle, mais de tolérance, de respect et d’amour. Amour pour qui vous êtes ou qui vous voulez être. C’est pourquoi une boule se forme dans sa gorge lorsqu’elle se souvient des moments où tant de jeunes femmes en compagnie de leurs mères l’ont approchée pour lui dire : « Merci. Merci que Woman Against Woman m’ait aidé à sortir. Merci parce que pour toi je suis ce que je suis. Merci car pour toi j’ai eu le courage de me marier. Merci parce que je n’ai pas peur pour toi.

“Il y a des choses qui donnent un sens à votre vie… parfois vous vous emparez des chansons pour pouvoir sortir, car la musique est un partenaire de vie”, dit-il.

Leurs expériences vont cependant au-delà de l’identité sexuelle. Il dit également que des patients cancéreux en phase terminale l’ont approché. Bien que le souvenir le plus vif qu’il ait soit celui d’un patient catalan qui s’est porté volontaire au Royaume-Uni pour tester les premiers vaccins contre le Covid-19. « Le premier jour où il a reçu la dose, il a eu des vertiges. Alors il a mis ma musique et c’était comme un mantra pour lui. Il s’est calmé et a enduré la peur.