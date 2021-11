« Avant il y avait un censeur, aujourd’hui il y en a 47 millions »

En pleine ère numérique, de nombreux secteurs ont dû adapter aux nouveaux canaux de communication et de diffusion. Ceci est particulièrement important si nous parlons de l’industrie du divertissement. Le comédien de Valladolid Sergio Encinas est un exemple clair d’adaptation à l’environnement et aux temps nouveaux.

Il a différents réseaux sociaux pour enseigner et montrer ses compétences en tant que monologue et comédien. Surtout dans l’un, il a brisé toutes les barrières que l’on pouvait espérer. Vous êtes sur le point d’atteindre le 3 millions d’abonnés sur TikTok. Un chiffre inimaginable pour la grande majorité, mais basé sur l’effort et le savoir identifier les tendances sera atteint par ce natif de Valladolid.

Or, toute cette mondialisation a conduit au pouvoir de l’offense et de la censure. « Un point noir sur un mur blanc ressemble beaucoup« Encinas fait remarquer à ce journal. Avant il y avait la figure d’un censeur qui disait ce qui pouvait être pris et ce qui ne pouvait pas, maintenant il y a 47 millions de censeurs qui sont toutes les personnes qui ont des réseaux sociaux », explique le comédien.

L’humour de Sergio Encinas est blanc, il n’aborde généralement pas les questions marécageuses ou controversées, mais il assure que « l’humour n’a pas de limites« »Oui, je suis conscient qu’il faut savoir raconter des blagues », explique-t-il.

Pour l’homme debout, faire une blague sur quelque chose de mal qui s’est passé signifie « vous en avez fini ». « La comédie est une tragédie plus longue« , dit l’humoriste qui se souvient de cette phrase célèbre prononcée par des personnages connus comme Woody Allen ou Lenny Bruce.

« Boom » des abonnés sur TikTok

Sergio Encinas a commencé sur TikTok comme n’importe quel autre réseau social, car cela lui convenait bien pour sa carrière professionnelle. « Je l’ai téléchargé parce que tout le monde l’avait mais je n’y accordais pas beaucoup d’importance non plus. Je mettrais en ligne une story instagram que je trouvais drôle car le format était vertical », affirme-t-il.

Ses vidéos de jouets et d’objets anciens autour de la maison fonctionnaient parfaitement pour lui. Un thème qui a plu jeunes et vieux, et peu à peu il montait.

Sergio Encinas sur la Plaza Mayor de Valladolid

Cependant, l’homme de Valladolid assure que TikTok est un réseau social dans lequel il faut se réinventer de temps en temps. D’abord c’était les jouets et objets anciens, après avoir donné un peu de marasme par les propres algorithme de plate-forme, a commencé à faire de l’humour avec les bonbons et aujourd’hui, il a été revendu en réalisant des vidéos sur la populaire série Squid Game.

Tout a été tourné à la volée avec des vidéos dont je savais qu’elles allaient « fonction« Parce que j’avais fait des études. J’avais raison, je savais que ça marcherait mais pas tellement », explique-t-il.

Les réseaux sociaux sont une vitrine

Les réseaux sociaux sont une énorme porte à atteindre au grand public et Encinas les a utilisés pour se faire connaître et grâce à eux, il a réussi à être embauché à divers endroits. « Je fais des vidéos Facebook pour que les gens puissent les voir et de nombreuses municipalités m’embauchent grâce à cela », ajoute-t-il.

Puis instagram est venu et a commencé le même chemin. Après cela, la pandémie a provoqué une augmentation de 700% du nombre d’utilisateurs sur TikTok et Sergio n’y a pas pensé. « Ils ont commencé à me contacter et m’ont dit ‘hey, j’ai vu une vidéo de toi sur TikTok’ et j’ai dit attends, il y a toujours une veine ici, alors Je me suis adapté à la plateforme et au format« , il insiste.

Comédie-club

En 1999, El Club de la Comedia a vu le jour, un programme de monologues qui a encouragé Sergio Encinas à se consacrer au monde de l’humour. Le comédien se souvient encore de la sortie de Paramount Comedy, une chaîne payante qu’il regardait via Retecal et que grâce au programme et à la chaîne de télévision il est devenu un super fan des monologues.

Ceci, ainsi que le fort engagement à Valladolid de ce type de spectacles, a conduit le pucelano à apparaître dans divers concours qui ont eu lieu notamment sur l’équinoxe. Avec 15 ans, il a coïncidé avec d’autres monologues tels que JJ Vaquero, Nacho García, Alex Clavero ou Quique Matilla.

Depuis, 15 ans ont passé et Sergio accumule plus de 1200 représentations dans toute la géographie espagnole. Il a été sur des chaînes de télévision telles que Cuatro ou FDF et fait partie de la tournée nocturne d’El Club de la Comedia elle-même.

« La meilleure performance est à venir »

Malgré avoir vécu tant d’expériences, il est clair que sa meilleure performance « est encore à venir ». « Si le meilleur est déjà fait, Est-ce que tous les autres vont être pires ?« , Expliquer.

Son plus grand désir est de toucher le plafond quand il prendra sa retraite, pas avant. « Je vais prendre ma retraite, je veux être un homme plus âgé avec un bâton, il est venu et a regardé mon football », dit-il en riant. De la même manière, il précise qu’ils lui disent depuis 20 ans que des monologues « ils ne dureront pas« et depuis » ça y est. «

Petite improvisation

La préparation du monologue consiste à exagérer les choses quotidiennes que vous vivez. Prenez-les à l’extrême et comptez-les d’une certaine manière « en toute sécurité et honnêtement« etre amusant.

Maintenant, vous allez rarement à un spectacle et improvisez, seulement lorsque la performance se passe bien et que vous vous sentez « très à l’aise ». « Si je vais au théâtre, je vais avec lui spectacle très fermé et s’il s’agit d’un spectacle d’été, cela dépend du type de personnes que vous êtes, d’une chose ou d’une autre », dit-il.

« Ça dépend de comment est le public, je peux changer à la volée ce que je veux raconter ou tourner avec ce que j’ai. Mais improviser peu, si j’improvise c’est parce que la performance est spectaculaire« , il insiste.

L’obsession des jeunes atteints de SRR

Malgré le fait que les réseaux sociaux soient devenus un outil de travail indispensable pour Sergio Encinas, il tient à insister sur le fait que « les jeunes ne devraient pas être obsédés par les réseaux« Si je ne m’étais pas consacré à ça, je ne l’aurais pas fait », assure-t-il.

« C’est la fin d’une performance et beaucoup d’enfants viennent me voir et me disent » suivez-moi sur TikTok « , mais pour quoi faire ? Qu’est-ce que ça va faire pour vous ? continue de faire tes affaires et continue d’étudier. Je vois beaucoup d’obsession des enfants dans le sens de ce qu’il faut faire pour être célèbre ? Beaucoup me disent qu’ils veulent être célèbres rares que les gens les admirent. Cela m’inquiète, je veux être célèbre mais que les gens m’embauchent et puissent gagner leur vie », conclut-il.

Suivez les sujets qui vous intéressent