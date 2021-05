Avant In The Heights, les 6 meilleurs moments de chanson d’Anthony Ramos à Hamilton

Aaron Burr, Monsieur

Au début de la comédie musicale de Hamilton, Anthony Ramos a un rôle clé dans le rôle de John Laurens aux côtés du Marquis de Lafayette de Daveed Diggs et Hercules Mulligan d’Okieriete Onaodowan. Alexander Hamilton de Lin-Manuel Miranda rencontre l’homme d’État dans un bar peu après son arrivée à New York et sa rencontre avec son ennemi ultérieur, Aaron Burr de Leslie Odom Jr. Dans la chanson «Aaron Burr, Sir», nous sommes présentés à l’équipage, y compris le mémorable «yo, yo, yo» de Ramos alors qu’il fournit quelques premières mesures sur le personnage historique américain.