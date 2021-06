Avant Indiana Jones 5 : Revisiter la longue histoire de blessures d’Harrison Ford sur le tournage

Le fugitif – Déchirure du LCA au genou gauche

Le thriller de 1993 The Fugitive présente non seulement l’un des meilleurs personnages de Harrison Ford dans Richard Kimble, mais il a également vu l’une des pires blessures de l’acteur sur le plateau. Peu de temps avant la sortie du film, le journal Orlando Sentinel a publié un rapport indiquant que Ford s’était blessé au genou en courant dans l’une des scènes de poursuite du film à travers les bois et qu’il avait subi une intervention chirurgicale une fois la production terminée peu de temps après. La blessure, qui a laissé Ford hors service pendant six semaines, a entraîné le report de sa prochaine production, Clear and Present Danger, jusqu’en octobre.

Harrison Ford a abordé la blessure lors d’une interview en 2006 avec le Taipei Times dans laquelle il a révélé qu’il s’était déchiré le LCA à la jambe gauche lors du tournage d’une bande-annonce pour The Fugitive. Étonnamment, ce n’était pas la première fois que Ford déchirait un ACL lors du tournage d’un film.