Avant iOS 15, le support U1 Ultra Wideband est officiellement intégré à la norme Car Key

L’une des fonctionnalités présentées par Apple comme étant incluses dans iOS 15 est la prise en charge étendue des clés de voiture, vous permettant de déverrouiller, verrouiller et démarrer votre voiture sans avoir à sortir votre iPhone de votre poche. Avant le lancement d’iOS 15 au public cet automne, le Car Connectivity Consortium a officiellement publié la spécification Digital Key Release 3.0 et l’a mise à la disposition de ses membres.

Apple est l’un des membres du Car Connectivity Consortium. La nouvelle spécification Digital Key Release 3.0 permet la prise en charge de la connectivité Ultra Wideband et Bluetooth Low Energy. Cela signifie que la fonction Clé de voiture d’Apple peut désormais exploiter la puce Ultra Wideband U1 qui se trouve dans des appareils comme l’iPhone 11 et l’iPhone 12.

Voici comment Apple décrit cette fonctionnalité :

Il y a aussi des améliorations de sécurité grâce à l’adoption de Bluetooth Low Energy et Ultra Wideband :

La dernière version traite de la sécurité et de la convivialité en authentifiant la clé numérique entre un véhicule et l’appareil mobile via Bluetooth Low Energy. Les appareils mobiles créent et stockent les clés numériques dans un élément sécurisé qui offre le plus haut niveau de protection contre les attaques matérielles ou logicielles. UWB offre une mesure de distance sécurisée et précise permettant aux voitures de localiser les appareils mobiles authentifiés afin que la version 3.0 empêche non seulement les attaques, mais ajoute également un nouveau niveau de confort lors de l’entrée, de l’interaction et du démarrage de la voiture.