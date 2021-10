Avant Iron Man, Robert Downey Jr. était sur le point d’être cet autre personnage de Marvel

Iron Man et Robert Downey Jr. sont deux noms devenus indissociables pour les fans de films de super-héros. Cependant, les plans initiaux de Marvel étaient de confier à l’interprète un rôle très différent, en particulier celui de Victor Von Doom, mieux connu sous le nom de Doctor Doom.

Le livre The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe comprend une interview de Jon Favreau après avoir réalisé le premier volet d’Iron Man. Le cinéaste y souligne : Marvel a déjà rencontré Robert Downey Jr. auparavant, Je pense jouer au Docteur Doom. »

Bien qu’il ne soit pas expliqué dans quel film, le contexte suggère que Les Quatre Fantastiques de 2005 est le projet pour lequel Marvel Studios voulait signer qui deviendrait plus tard Tony Stark.

Finalement choisi pour être le tristement célèbre ennemi de l’équipe dirigée par Reed Richards était Julian McMahon. Même si Downey Jr. avait été sélectionné, cela n’aurait sûrement pas été un obstacle pour être Stark aussi, puisque, comme de nombreux fans s’en souviendront, dans ce film, la torche humaine était jouée par Chris Evans, qui deviendrait plus tard le capitaine. l’Amérique.

Bien que sans Robert Downey Jr., tout indique que Victor Von Doom rejoindra l’univers cinématographique Marvel au cours des prochaines années, puisque la société de production a confirmé développer un projet autour des Quatre Fantastiques. Bien qu’il n’y ait pas encore de date annoncée pour ce titre, la série Loki mettait en vedette Kang le Conquérant, un méchant qui est également étroitement lié à Reed Richards.

Source : Cependant