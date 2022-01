« Avant je buvais 2 ou 3 litres de Coca-Cola par jour »

La version actuelle de Nikola Jokic Cela n’a rien à voir avec celui qui est venu au NBA en 2015.

Bien qu’il n’ait pas exactement le meilleur physique, il est vrai que le centre serbe a l’air de plus en plus athlétique et dans une certaine mesure plus habile, étant un joueur beaucoup plus complet issu de la Mega Vizura de son pays.

L’une des clés pour devenir l’un des meilleurs basketteurs du monde est passée par sa méthode de travail accompagnée de ses changements de routine, désormais bien plus en phase avec les besoins d’un athlète de haut niveau.

Jokic, 26 ans, a reconnu que « chaque jour, je buvais deux ou trois litres de Coca-Cola ».

«En fait, en m’envolant pour l’Amérique pour commencer la NBA, j’ai bu ma dernière canette de Coca. Je me souviens que la première semaine d’entraînement a été très dure pour moi. Tous mes coéquipiers étaient beaucoup plus physiques et athlétiques. J’étais sur le point d’arrêter et de rentrer chez moi, c’était ce que je voulais », a déclaré la star n°15.

Aujourd’hui, six ans après son arrivée dans la meilleure ligue de basket-ball du monde, Jokic se sent comme un joueur totalement différent. Beaucoup plus professionnel.

Au cours de la dernière saison, il a été reconnu comme le joueur le plus utile, une récompense réservée à très peu de joueurs de la NBA actuelle.

Au cours de la saison 2021-22, il a disputé un total de 29 matchs où il affiche en moyenne 25,7 points, 13,9 rebonds et 7,0 passes décisives.

Pensez-vous que Nikola Jokic peut mener les Nuggets au titre NBA ?